Dal titolo “Riflessi storici e toponomastici di Matera. La Santa Visita di Mons. Fabrizio Antinori e altre fonti inedite dal Medioevo ai giorni nostri” si annuncia come un ”corposo” volume di approfondimento sulla storia e su eventi religiosi , a cavallo dei secoli, che segnarono vita e cambiamenti di Matera. Il volume scritto da Marco Pelosi e Gianfranco Lionetti, due ricercatori che lavorano con entusiasmo e competenza, e che amano la città e il territorio come pochi, è l’occasione per ”contagiare” quanti con superficialità e poche conoscenze (usiamo un eufemismo) parlano a vuoto di identità e anima di Matera da tutelare e valorizzare. Altro capitolo sempre aperto…Conta i contenuti del volume “Riflessi storici e toponomastici di Matera. La Santa Visita di Mons. Fabrizio Antinori e altre fonti inedite dal Medioevo ai giorni nostri, pubblicato dall’associazione Antros che sta portando avanti un interessante lavoro divulgativo. Dati alla mano. E questo conta. La presentazione è fissata per venerdì 10 dicembre alle 18.00 in cattedrale.



IL COMUNICATO STAMPA

Presentazione del volume “Riflessi storici e toponomastici di Matera. La Santa Visita di Mons. Fabrizio Antinori e altre fonti inedite dal Medioevo ai giorni nostri” di Marco Pelosi e Gianfranco Lionetti.

Venerdì 10 dicembre alle ore 18:00, presso la Basilica Cattedrale di Matera, avrà luogo la presentazione del volume “Riflessi storici e toponomastici di Matera. La Santa Visita di Mons. Fabrizio Antinori e altre fonti inedite dal Medioevo ai giorni nostri”, scritto da Marco Pelosi e Gianfranco Lionetti, e pubblicato dall’Associazione Antros.

Modererà l’incontro Sabrina Colandrea, direttrice della Rivista Mathera. Sono previsti i saluti dell’Arcivescovo di Matera-Irsina Antonio Giuseppe Caiazzo, del parroco della Cattedrale Don Angelo Gallitelli, del Sindaco di Matera Domenico Bennardi, del Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e del Presidente dell’Ente Parco murgia Michele Lamacchia. Interverranno Annunziata Bozza (Archivio Diocesano di Matera), Francesco Panarelli (Università della Basilicata), e gli autori Gianfranco Lionetti e Marco Pelosi. Concluderà Carmine Cicala, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata.



L’ingresso è libero, previa esibizione del green pass.

Il volume, di alta grammatura ed elegante veste grafica e a colori, presenta un formato di cm24x30 e una foliazione di ben 800 pagine. Sarà in vendita solo per questa occasione al costo di 60 euro, mentre dal giorno successivo sarà acquistabile al prezzo di copertina di 80 euro presso le librerie cittadine.



Una pubblicazione frutto di svariati decenni di ricerche, svolte sia sul campo che attraverso la consultazione di fonti archivistiche. Ampio spazio viene dato anche all’apparato iconografico con oltre 400 immagini (foto d’epoca inedite o poco note, rilievi, ricostruzioni, viste aeree, viste d’insieme, dettagli e stralci catastali). Un corposo studio ricco di novità e di scoperte, che saranno presentate per la prima volta alla città.

L’editore, Associazione Antros, desidera ringraziare gli enti (Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Parco della Murgia) che hanno patrocinato e contribuito all’iniziativa, e gli sponsor che hanno sostenuto lo sforzo editoriale (Edil Loperfido, Francesco e Gionatan Caserta – San Paolo Invest, Studio Risorse, Santantonio Trasporti e Centro Odontoiatrico Iacovone).