Toponomastica a La Martella. Ci sono nomi e storie da riprendere

Targhe e cartelli alla mano nel borgo La Martella, legato alla prima legge speciale sui rioni Sassi e alle esperienze ”cantiere” sul campo avviate da economisti, sociologi, urbanisti, architetti, scrittori italiani e stranieri, mancano proprio questi ultimi. Quanto ad Adriano Olivetti è nella targa della biblioteca della centrale ‘Piazza Montegrappa’ (che ricorda gli scenari della Prima Guerra Mondiale) e a Matera con una strada e con un istituto superiore a lui dedicato. Mentre a uno dei progettisti, Ludovico Quaroni, è intitolato il teatro che attende di essere consegnato alla comunità e con una gestione, che ancora non si conosce, in vista delle celebrazioni per il 70° della fondazione a maggio 2023. L’Associazione culturale ”Adriano Olivetti di Matera”, riprendendo una intuizione- sollecitazione dello storico Giovanni Caserta chiede che si metta mano a una ”revisione” dell’attuale toponomastica, aggiungendo altri nomi finora dimenticati. Una commissione ad ”hoc” che conosca la storia della città. E’ il minimo. Ma non solo per questa occasione, ma anche per mettere ordine nelle intitolazioni a volte estemporanee viste qua e là negli anni. La memoria non va persa. E nel solco dell’identità e della storia cittadina riprendiamo una proposta avanzata in passato, che riguarda una migliore visibilità di strade, vicinati e luoghi dei rioni Sassi. Sarebbe utile l’apposizione di targhe con una dicitura in italiano e in dialetto, come accade e da tempo in alcuni centri storici del Nord. Metteteci pure il QR code per approfondire la storia di quel luogo, ma è importante far sapere a giovani e turisti-per esempio- che in via Fiorentini o,dei Fiorentini (e non solo) c’era un ‘grabiglione” ( U’ uarvigghiaun) per la raccolta delle acque. Attendiamo segnali dal Palazzo di Città.



LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE ”OLIVETTI”

L’Associazione culturale Adriano Olivetti di Matera condivide la proposta avanzata dal prof. Giovanni Caserta di titolare alcune strade del borgo La Martella a personaggi che si sono distinti nelle battaglie politiche e culturali a fianco dei contadini che negli anni ’50 del Novecento hanno lottato per la conquista delle terre e per migliorare le proprie condizioni di vita, economiche e abitative. È giusto che La Martella ricordi con una toponomastica più adeguata e identitaria, rispetto a quella attuale impropria ed estranea, gli uomini che hanno contribuito alla sua realizzazione e l’hanno resa importante. Alcuni di questi nomi già sono presenti nella toponomastica locale ma andrebbero riordinati, molti altri mancano: come non ricordare l’economista agrario Nallo Mazzocchi Alemanni che si batte’, prima di altri, per realizzare i borghi accentrati contro la dispersione dei contadini nelle campagne; poi Adriano Olivetti e Friedrich Friedmann, già ricordati da Caserta, ma anche Giambattista Martoglio, uomo di fiducia di Olivetti che, con Ettore Stella, individuo’ l’area su cui edificare il borgo e poi il gruppo dei progettisti del borgo, Ludovico Quaroni, Federico Gorio, Agati, Valori e Lugli fino a Bruno Zevi e Marcello Fabbri che fornirono la loro continua collaborazione, i fratelli Leonardo e Albino Sacco, che sostennero l’iniziativa olivettiana attraverso l’assistenza sociale e la presenza costante sul territorio e uomini come il ricordato Guanti e De Gasperi e Colombo. Tutti personaggi che, pur da fronti opposti, hanno scritto la storia del “borgo più bello d’Italia”. Per questo motivo l’associazione Olivetti proporrà al sindaco di Matera l’istituzione di una Commissione comunale, aperta ad esponenti della cultura, a cominciare dal prof. Caserta, e dell’associazionismo locale, che ridisegni una mappa della nuova toponomastica del borgo da approvare in occasione dei 70 anni dalla sua realizzazione .