Tombolaaa! Con l’ Onyx …tra libri, cultura e smorfia

La copertina di un libro e i numeri della smorfia napoletana per ingraziarsi la fortuna con ambo, terna, quaterna, quintina e tombola, naturalmente. Natale non è ancora passato…e se non arrivano i Magi per l’Epifania non c’è verso che il gioco passi via. La rima ci sta tutta per segnalare la ”tombola letteraria ”che la sezione tematica dell’Onyx jazz club ha organizzato per il 4 gennaio 2023 a Matera,alle 17.00, presso la sede sociale di via Collodi n.2. Poche righe ma davvero invitanti. ”Una tombola speciale -è scritto nella locandina- tutta dedicata al piacere di leggere, un’occasione per stare insieme, divertirsi e vincere…libri, ovviamente. La partecipazione è aperta, basterà acquistare una o più cartelle per tentare di portarsi a casa qualcuno dei titoli messi in palio grazie alla generosità delle librerie ( Libreria dell’Arco, Libreria Di Giulio, The Sassi book store, Edizioni Giannatelli, Mondadori Book store Matera) che hanno aderito all’iniziativa. Il ricavato verrà devoluto alla realizzazione di un progetto di OnyLibro-Presidio del libro Matera. Il tutto saàr accompagnato da tisane, biscotti e tanta allegria. L’organizzazione consiglia di prenotarsi scrivendo a onyxlibro@gmail.com