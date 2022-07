Tiranni? Non è una specie in estinzione. Anzi

Il libro di Antonio Losito, autore del podcast Tyranny, è di quelli che già dalla copertina la dice tutta sui protagonisti gallonati, che se ne fregano di diritti, doveri, democrazia (quante ”D’ !) pur di continuare a farsi gli affari propri e a farne con ”chicchessia”. Sono i dittatori, che cambiano nome nelle diverse situazioni internazionali, ma alla fine contano e fanno contare chi li manovra. Specialmente ora che è scoppiata la guerra dell’Energia. Anche il nostro Paese non guarda tanto per il sottile se c’è da comprare gas, per esempio,in Africa o in Egitto, Paese che sui casi ”Regeni” e ”Zaki” va dritto per la sua strada. E così domani 26 luglio, alle 18.30, presso il birrificio 79 di via delle Beccherie Pegah Moshir Pour ne parlerà con l’autore. Da Gheddafi (che manteneva gli equilibri nel Medio Oriente, fino all’intervento a gamba tesa della Francia che ha spaccato lo ”scatolone di Sabbia” come la Libia era indicata negli anni Trenta) ai dittatori: 10 lezioni per comunicare il mondo.



UN ESTRATTO DELLA RECENSIONE

“Chi sono i tiranni? Sono capi di Stato che rapiscono registi internazionali per realizzare i propri film, che smerciano cocaina per mantenere i loro eccessi e che si presentano in pubblico vestiti da Batman. Nel 2020 la professione più in crescita dopo il virologo televisivo è stata proprio il tiranno” capiamo perché si è sempre più affascinati dalla figura dell’uomo forte anche in Europa.

Pegah Moshir Pour intervista e presenta il libro “Diventa un Tiranno” con l’autore Antonio Losito, autore televisivo di diversi format: dallo show della Gialappa’s ai grandi varietà di Rai 1, dai talent show (The Voice) a programmi comici fra cui Zelig, Stand up Comedy e i recenti Battute e Una pezza di Lundini. È autore del podcast Tyranny che nel 2021 è stato il più ascoltato in Italia.

Appuntamento al Birrificio79 via delle beccherie 54, Matera

ore 18:30 con possibilità di prenotazione al numero indicato nella locandina.

