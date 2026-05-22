«Ti parlo dei Sud – Canzoni di Pino Aprile»…con RENANERA: un’opera di resisteza etica!

«La parola è uno strumento povero… la musica è il linguaggio universale» (Pino Aprile) .«Ti parlo dei Sud – Canzoni di Pino Aprile» non è solo un album musicale, ma un’operazione culturale necessaria. Nasce dall’incontro tra la firma saggistica più autorevole sul Meridione, Pino Aprile (autore del best-seller Terroni), e la raffinata ricerca etno-elettronica dei Renanera. Il risultato è un’opera di realismo civile che trasforma decenni di inchieste e riflessioni in canti viscerali, ballate di protesta e preghiere laiche. “Dopo moltissimi libri e centinaia di chilometri percorsi, -si legge in una nota- Pino Aprile approda alla musica con le canzoni che ha composto per colmare un vuoto: quello dell’ineffabile. Laddove la saggistica analizza, la musica “sente”. L’album si propone come un ponte temporale che unisce il mito arcaico (sirene, eroi omerici, formule “magiche”) alla cronaca brutale (Gaza, Taranto, il dramma dei migranti del Mediterraneo e quelli che approdarono ad Ellis Island) e un’identità sonora: Il “Sud” non è qui un genere folkloristico, ma una categoria dello spirito, una “condizione dell’anima” che parla a tutti i Sud del mondo. Il rigore narrativo di Aprile trova la sua veste ideale nell’interpretazione dei Renanera (progetto artistico di Concetta De Rosa, in arte Unaderosa e Antonio Deodati). Il risultato si incarna attraverso la voce di Unaderosa, potente, dolce e ancestrale, capace di farsi interprete di una pietas profonda e gli arrangiamenti, un equilibrio sapiente tra armonia classica, suggestioni world-music e urgenza contemporanea. «Ti parlo dei Sud – Canzoni di Pino Aprile» è un’opera di resistenza etica. È un viaggio che parte dalla Puglia, la Calabria, la Sicilia, il Molise e dalla Basilicata per parlare a Ellis Island, a Gaza e ad ogni terra ferita. Non è solo musica: è la memoria che si fa bussola per navigare la tempesta della modernità. I Renanera hanno coinvolto numerosi musicisti nella realizzazione del lavoro discografico i quali hanno saputo bene interpretare il particolare mondo sonoro che da sempre contraddistingue il progetto artistico Renanera. Ad affiancare la voce di Unaderosa e Antonio Deodati (alle tastiere, percussioni, saz, chitarra e cori), sono intervenuti, Daniele Lerose al saz, chitarre e mandolino; Gianni Zongaro alle chitarre; Aldo Gurnari al bouzouki; Claudio Laguardia alla batteria; Nicolò Deodati, Pierpaolo Grezzi e Ian Sands alle percussioni; Leandro Sileo alla fisarmonica; Alberto Oriolo al violino; Rosanna Vitacca al violoncello; Antonino Barresi alla ciaramella lucana e al flauto traverso; Antonello Mango, Gianluca Sanza, Nello D’Anna e Vito Santamato al basso elettrico e al contrabbasso, Karola De Rosa, Giorgia Ielpo e Diego Pisano e ancora Nicolò Deodati ai cori. Anche lo stesso Pino Aprile ha donato un suo cameo prestando la sua voce narrante nel brano «Ti parlo del Sud». Dal 22 Maggio 2026 le canzoni si possono ascoltare sugli stores digitali su etichetta T.S.A. Total Sounding Area. Nell’album ogni canzone è preceduta da una introduzione scritta da Pino Aprile e da un’illustrazione realizzata da Unaderosa. Dalla stessa data sul canale YouTube Renanera sono disponibili le versioni con le introduzioni a video e le illustrazioni animate (vai alla playlist). Il primo singolo estratto dall’album è «La voce del mare». Il brano nasce da un’affascinante suggestione suggerita a Pino dal racconto che gli fece il poeta Rafael Alberti circa un poeta che si era rovinato per comprare le isole delle ninfe alla foce del Gadalquivir, una sequenza di tre accordi (Mi, Fa#, Sol#–) nascosta nel suono delle onde oceaniche e registrata da un navigatore solitario olandese. Il testo celebra il mare come un’entità viva e poetica che continua a cantare a un’umanità ormai diventata sorda, intrecciando il mito delle sirene alla disperata e incessante ricerca della bellezza (guarda il videoclip).”

Maggiori info su www.renanera.it e https://pinoaprile.me