Thalassa. A Matera un ”mare”di cultura con gli Argonauti della pace

Il progetto, promosso dalla Lega navale di Matera, è davvero ambizioso e si inserisce bene nei progetti in corso da tempo di valorizzazione della Magna Grecia e di Matera capitale mediterranea e del dialogo con Tetouan (Marocco). E il riferimento alla mitologia greca è un approccio interessante per capire le finalità del corposo programma previsto per il 29 maggio presso l’Università della Basilicata, con un esperto nocchiero dell’arte che è il salentino trapiantato da anni a Metaponto Salvatore Sebaste, con un progetto e un’opera destinati a restare nell’ateneo. Thalassa, in greco, significa mare e ”Argonauti” della pace lega avventura, ricerca, spirito di iniziativa narrati nella mitologia greca. Gli Argonauti – per quanti sono a digiuno dei classici del passato- come racconta ne ”Le Argonautiche” il poeta greco Apollonio Rodio- fecero parte di un gruppo di circa 50 eroi che, sotto la guida di Giasone, parteciparono all’avventuroso viaggio a bordo della nave Argo, che li condurrà nelle ostili terre della Colchide alla riconquista del vello d’oro” Il vello era il manto di un ariete alato (Crisomallo), dotato di poteri taumaturgici e protetto da un drago.Mitologia a parte, e doverosa la spiegazione, Mare, Matera e Magna Grecia veleggiano verso nuovi progetti.



COMUNICATO STAMPA

THALASSA – Rotte di Cultura, Dialogo e Legalità

La Lega Navale Italiana Matera Magna Grecia presenta il prologo “H₂P – Argonauti della Pace”

La Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia presenta il primo appuntamento ufficiale del progetto THALASSA – Rotte di Cultura, Dialogo e Legalità, inserito nel percorso “Terre Immerse – Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”, realizzato in collaborazione con Fondazione Matera Basilicata 2019.

Il 29 maggio 2026, alle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata – Campus di Matera, si terrà il prologo dal titolo “H₂P – Argonauti della Pace”, momento inaugurale e simbolico dell’intero programma culturale mediterraneo promosso dalla Lega Navale Italiana Matera Magna Grecia.

L’iniziativa nasce come esperienza educativa, culturale e civile capace di mettere in relazione scuola, università, istituzioni, arte e comunità attraverso il linguaggio universale dell’acqua, del mare e della pace. Al centro dell’evento vi sarà il percorso interdisciplinare “H₂P”, sviluppato dagli studenti coinvolti nel progetto, che trasforma simbolicamente la formula dell’acqua H₂O nella formula della pace: H₂P.

Nel corso della mattinata interverranno rappresentanti istituzionali, dirigenti scolastici, partner culturali e associazioni coinvolte nel progetto THALASSA. Prevista inoltre la partecipazione dell’artista Salvatore Sebaste, chiamato a tradurre il concept H₂P in un’opera simbolica destinata a diventare memoria permanente del percorso.

“THALASSA – dichiarano dalla Lega Navale Italiana Matera Magna Grecia – non è soltanto un calendario di eventi, ma una piattaforma culturale e mediterranea che utilizza il mare, l’acqua, la legalità e il dialogo tra i popoli come strumenti di diplomazia culturale e costruzione di comunità. Matera, città senza mare ma profondamente mediterranea, sceglie di parlare al Mediterraneo attraverso cultura, educazione, inclusione e cooperazione internazionale”



Il progetto coinvolge, tra gli altri, Università degli Studi della Basilicata, Università Popolare di Trieste, Parco della Murgia Materana, APT Basilicata, CNA Basilicata, Basilicata creativa scuole del territorio, cooperativa Sicomoro, associazioni culturali e reti dell’Adriatico orientale.

Il programma del 29 maggio prevede, dopo i saluti istituzionali e gli interventi delle scuole, una visita alla mostra dell’artista Salvatore Sebaste allestita presso l’Università degli Studi della Basilicata e successivamente il trasferimento presso la sede della Lega Navale Italiana Matera Magna Grecia, dove si terrà la consegna simbolica delle chiavi della sede ai ragazzi partecipanti al progetto “H₂P – Argonauti della Pace”. La mattinata si concluderà con un momento musicale e conviviale dedicato a studenti, associazioni e ospiti presenti.

L’iniziativa rappresenta l’avvio ufficiale di un percorso che accompagnerà Matera fino agli appuntamenti internazionali previsti nel 2026, dalla Piazza del Mare al Porto degli Argonauti fino alla partecipazione alla Barcolana di Trieste, dentro una rete mediterranea di cultura, legalità, Dialogo, diplomazia dell’acqua e del Mare.

Matera, 27 maggio 2026

Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia

