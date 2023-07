Essere lucani oggi…Terre lucane è un percorso di scoperta identitaria collettiva, che parte da lontano e si proietta nel presente di ognuno. E’ un tentativo (di qualificare la lucanità, quale cifra di idee, valori, azioni in un contesto moderno e multiculturale. Il modo migliore per celebrare il decennale della Sezione Lucana. La promozione della cultura dello sviluppo, obiettivo prioritario della progettualità dell’Accademia, trova in Terre Lucane un ulteriore e ancor più pregevole tassello.

Il Presidente Prof . Cav. Nicola Pascale Cav. al Merito della Repubblica Italiana,Dirigente Scolastico ed Ispettore dell’ex M.I.U.R. ora M.I.M. Presidente Nazionale ANSI: Associazione Nazionale delle Scuole Italiane così si esprime: “Speciale gratitudine va espressa a tutte le autrici (Marilena Di Grazia, Anna Maria Di Tolla, Cristina Florenzano, Annamria Molinari, Emma Russo Carrara, Leonarda R. Santeramo – Dirigente Scolastico Dirigente Tecnico M.I.M. dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata-Rosanna Sassano, la prof.ssa Pasqualina Satriano) e autori (Mario Ascolese, Aniello Ascolese, Marco Ascolese, Gianfranco Blasi – Funzionario, politico e poeta italiano, dott. Rocco Carbone professionista, scrittore e pubblicista in tematiche inerenti la medicina naturale e olistica, nonché Segretario Generale dell’Accademia Tiberina di Basilicata -, Prof. Antonio Sergio De Franchi docente ordinario Unibas, meridionalista convinto, agronomo di lungo corso, esperto di materia forestale, Giuseppe D’elia, Domenico Marcigliano, Michele Marsico , Nicola Pascale, Federico Valicenti) che con generosità e passione , hanno contribuito alla realizzazione di Terre Lucane, opera inserita in un novero apprezzabile di iniziative culturali promosse ed attuate dalla Sezione Lucana in questo suo primo decennio di vita , con il dichiarato intento di augurarle con il sostegno di tutti ancora lunghi anni di vitalità accademica” dalla prefazione di Nicola Pascale -Presidente Sezione Lucana Accademia Tiberina-.

E ancora:” la varietà degli argomenti affrontati con studi assidui e ricerca costante, traccia una linea temporale lucana di vitalità, laboriosità, fede, audacia , carattere, pur nelle dimensioni ridotte per popolazione e territorio.

Tutte le tematiche – arte, cultura, economia, fede, istituzioni, natura – sono egregiamente presenti, nel testo, avvicinano il lettore, coinvolgendolo intellettualmente ed emotivamente, con rapide ed efficaci incursioni in settori ed epoche che hanno costellato e celebrato le terre lucane nei secoli” nella prefazione di Antonio D’Andrea – Segretario Generale dell’Accademia Tiberina Roma -.

Un lavoro eclettico forse quasi un “Unicum in Basilicata”, evviva l’Accademia Tiberina Lucana e…. “Ad maiora semper”!.