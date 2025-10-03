Tema solidale per il carro della Bruna 2026, anno del dialogo mediterraneo

lo, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, dunque anche voi

dovete lavare i piedi gli uni agli altri”. (cfr Gv 13, 14) è un invito preciso al buon esempio da seguire per seminare il seme della solidarietà in una società caratterizzata, purtroppo da tante situazione di degrado e conflittualità sociale favorite da scelte internazionali di sopraffazione geopolitica, sorde agli appelli di pace che vengono da più parti a cominciare da quelli di Papa Leone. Per la festa della Bruna e per Matera, nell’anno della Città dei Sassi e Civitas Mariae da capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco) è l’occasione per un messaggio di impegno e di testimonianza. A confermarlo l’annuncio del bozzetto per il carro trionfale di cartapesta. Poche parole e il rinnovato impegno dell’Associazione Maria SS. della Bruna,presieduta da Bruno Caiella, unitamente al delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio dopo l’annuncio fatto ieri sera in Cattedrale, e la celebrazione della Messa, dall’ Arcivescovo delle diocesi di Matera-Irsina e Tricarico Mons. Benoni Ambarus. Per quanti parteciperanno al concorso l’augurio di buon lavoro in un anno che si spera all’insegna della pace e del dialogo e, chissà, con la presenza a Matera per il 2 luglio di popoli del Mediterraneo da Gerusalemme, città dell’incontro delle principali religioni del mondo, a Matera ,crocevia di culture e di presenze millenarie dell’uomo.



