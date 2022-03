8 marzo di riflessione sul palco del Mercadante di Altamura (Bari) per riflettere, come fa una vecchia maitresse, Madame Rosa, alle prese con i figli non voluti, nati per incidenti di percorsi, di giovani prostitute. A raccontarci quella e altre storie Silvio Orlando con lo spettacolo ‘’ La vita davanti a sé’’ che, tra tanta tristezza, apre una finestra d’amore. Sono i misteri e le scommesse della vita, che vengono fuori nonostante tutto



Martedì 8 marzo, alle ore 21.00, per la stagione del Teatro Mercadante di Altamura è in programma lo spettacolo “La vita davanti a sé” con Silvio Orlando. Accompagnamento musicale dell’Orchestra da camera del Teatro Mercadante.

Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, “La vita davanti a sé” di Romain Gary è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea che ora sbarca il lunario prendendosi cura degli “incidenti sul lavoro” delle colleghe più giovani. Un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma.

L’appuntamento è inserito nella rassegna “Metamorphosis: passato, presente, visioni” con direzione artistica a cura di Vincenzo Cipriani.

