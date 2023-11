Teatro festival a Ferrandina con un tripudio di spettacoli

Nella cittadina di Ferrante d’Arangona che guarda alla Valbasento con la speranza di un rilancio che passata per investimenti economici in itinere, e che potrebbero contribuire a superare una preoccupante stagione di desertificazione, il varo di un’altra stagione culturale all’insegna del teatro e nel solco del compianto ”Mimì Bellocchio” lascia intravedere soddisfazioni da tutto esaurito. Del resto i nomi in cartellone sono quelli da file, soprattutto tra il pubblico femminile, per la richiesta di autografi e dell’immancabile selfie. Ci stanno, eccome, ma Biagio Izzo, Nino Frassica, Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani, Primo Reggiani, Sebastiano Somma e Cesare Bocci e le compagnie teatrali delle nostre parti si esibiranno fino a marzo e non certo per fare passerella. E allora una scorsa al programma e prenotate per gli spettacoli o per l’abbonamento all’intera stagione . E non dimenticate di visitare a Ferrandina e di gustare i prodotti della buona tavola. Cominciate dalle olive majatiche al forno e poi passate per pasticcerie, macellerie, bar, ristoranti e via degustando. Teatro e tavola o teatro a tavola? Mimì avrebbe fatto la scelta giusta…



“A Mimì -Teatro Festival Ferrandina”, presentata la stagione 2023/24 diretta da Angela Melillo

Nel cartellone sedici spettacoli serali con artisti di fama nazionale

e cinque matinée per gli studenti di tutte le età

“A MIMI’ – TEATRO FESTIVAL FERRANDINA”, la stagione teatrale 2023/2024 del Comune di Ferrandina è stata presentata, oggi, nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare del municipio. Sedici spettacoli serali di altissimo valore artistico con attori di fama nazionale e una sezione speciale dedicata ai ragazzi con cinque matinée gratuiti per gli studenti di tutte le età. Un cartellone che parte, anche quest’anno, il 26 novembre, giorno del 91° anniversario della nascita del poeta e filantropo Mimì Bellocchio, per concludersi il 27 aprile 2024.

“Sarà una stagione scintillante– assicura Angela Melillo, direttore artistico della rassegna- con tanti spettacoli nuovi, artisti di prim’ordine come Biagio Izzo, Nino Frassica, Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani, Primo Reggiani, Sebastiano Somma e Cesare Bocci, insieme a compagnie teatrali espressione del territorio”.

“Il successo della scorsa edizione e l’inserimento di “A Mimì” nell’elenco del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata- ha evidenziato il sindaco Carmine Lisanti- ha spronato l’Amministrazione comunale a continuare a investire sulla cultura, leva fondamentale per la crescita individuale e la coesione sociale, oltre che fattore strategico di promozione del nostro territorio”.

Il primo appuntamento, dedicato a una pubblicazione che raccoglie gli atti unici di Bellocchio, è di presentazione e benvenuto alla Città. L’unico a ingresso libero.

Il costo dell’abbonamento per seguire gli spettacoli dell’intera stagione è di 120 euro in platea e di 90 in galleria. E’stato previsto, inoltre, un abbonamento per la fascia di età da 0 a 16 anni di 70 euro in platea e 50 in galleria. Gli abbonamenti sono acquistabili al botteghino del CineTeatro Bellocchio a partire da sabato 18 novembre, dalle 17 alle 21, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, fino a sabato 25 novembre e/o al raggiungimento di massimo il 50% dei posti a disposizione tra platea e galleria.

I biglietti dei singoli spettacoli saranno disponibili a partire dal 26 novembre su noiticket.botteghinoweb.com/ e al botteghino del CineTeatro Bellocchio tutte le domeniche e il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.



IL CARTELLONE

Domenica

26.11.23 Nu Murtàle… Nu Bbescecòune E… U Taiàtre

Centro di cult e tradiz. Popolari E. De Martino

Giovedì

30.11.23 “Balcone a 3 piazze” Biagio Izzo

Sabato

09.12.2023 “Fighters” regia di F. Asselta Sinopia Dance Company

Sabato

16.12.2023 ” Deneb ETS “Rusina” di e con Rossella Pugliese Deneb ETS

Venerdì

05-01-24 “Le colonne sonore del cinema Italiano” Quartetto Saverio Mercadante

Sabato

13 -01-24 Giacomo

“Omaggio a Puccini “ Compagnia Opera G. Francese

Sabato

20-01-24 “L’ache e u Bettoune” Gruppo teatro Mimì Bellocchio

Venerdì

02-02-24 Caravaggio “Il maledetto” Primo Reggiani

Sabato

10-02-24 Lia Trevisani Lia Trivisani

Sabato

17-02-24 “La favola De Andrè” Orchestra S. Mercadante con Sebastiano Somma

Sabato

24-02-24 “Donne in pericolo” Belvedere, Boccoli, Germani

Sabato

02-03-24 “Una Compagnia di Pazzi ” 3Atro Produzione

Sabato

09-03-24 ” Sei personaggi in cerca d’attore ” Sipario Aragonese

Venerdì

15-3-24 Frassica e Los Plaggers Band Frassica e Los Plaggers Band

Venerdì 22-3-24

“L’Ulivo canta per me” Compagnia Senzateatro con il coro di Anima Voice

Sabato

6-4-24 Turno di notte Compagnia Opera G. Francese

Sabato

27-04 2024 Paul McCartney e I Beatles due leggend Orchestra S. Mercadante con Cesare Bocci

A scuola di teatro con Mimì

I matinée per bimbi e ragazzi

Sabato

Venerdì

Giovedì

14-03-2024 “Cenerentola Rock” Mag- Movimento artistico giovanile

Giovedì

21-3-24 Il Mago di Oz Mag- Movimento artistico giovanile

Sabato

23-03-24 “L’Ulivo canta per me” Compagnia Senzateatro con il coro di Anima Voice