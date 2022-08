Teatro e filosofia. In scena il ‘’Vizio virtuoso’’ di Carucci

Può un vizio …essere una virtù, anzi virtuoso? No, a pensarci, e con la considerazioni che si ha circa quel modo di fare – giudicato negativo- che porta ad abitudini e stili di vita da biasimare. Ma la pièce ‘’il Vizio Virtuoso’’ di Emilio Carucci, docente delle medie superiori, con un approccio filosofico spezza più di una lancia in quella direzione. Non conosciamo il lavoro, fatta eccezione per la breve nota, girataci da Rocco Leonardo Tauro, che di storia e costume dell’uomo e delle donne di ieri e di oggi continua a scriverne. Dubbi e curiosità che saranno sciolti sabato 27 agosto a Gorgoglione ( Matera) in piazza Roma. Tutti invitati, virtuosi e viziosi, compresi…



Comunicato Stampa

Sabato prossimo a Gorgoglione, via Roma ore 20,30 e all’aperto, rappresentazione teatrale ideata ed interpretata da Emilio Carucci, docente di scuole medie superiori :“Il Vizio Virtuoso”.

Testo filosofico esposto in forma di teatro con brani musicali, tratti dal nuovo album di Mirko Gisonte ed eseguiti dallo stesso compositore.

La rappresentazione ha lo scopo di esporre contenuti filosofici nelle piazze dei comuni lucani, perché il messaggio degli stessi possa essere recepito in modo più diretto e più appetibile.

Il tema di fondo è il dualismo etico, come continua lotta tra il bene e il male nell’individuo e nella società odierna.

È una pantomima tra il giusto e l’ingiusto, che, dalla notte dei tempi, si riflette dalla coscienza individuale a quella collettiva.

I riferimenti letterari spaziano da Machiavelli a Nietzsche, a testi dello stesso Emilio Carucci, in serate nelle quali possa prendere il volo “La nottola di Minerva”.

18/08/2022

Leonardo Rocco Tauro