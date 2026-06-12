Teatro Duni. Individuato soggetto per piano finanziario e bando di gestione

Ed è senz’altro una buona notizia per il futuro del Teatro Duni interessato da un organico progetto di restauro conservativo e adeguamento funzionale, i cui lavori sono a buon punto, diretti dall’architetto Luigi Acito ed eseguiti dall’impresa D’Alessandro restauri. L’Amministrazione comunale di Matera ha affidato a privati, dopo l’espletamento di un avviso, un operatori economico che dovrà redigere il piano economico finanziario e redigere il bando di gestione pubblico-privato. E questo aspetto, tempi tecnici permettendo, dovrebbe consentire di assicurare continuità alla vita del ”Duni”. Non resta che attendere sviluppi, il taglio del nastro per la ”prima” e chissà che la cosa non coincida entro fine 2026 con l’affidamento della gestione. Per quanti vogliano approfondire sulla materia segnaliamo la

determina sezione lavori pubblici ”DETERMINAZIONE RCG N° 1654/2026 DEL 08/06/2026 OGGETTO: Affidamento del servizio di redazione del piano economico finanziario

e del bando di gestione/di partenariato pubblico-privato del teatro “E. DUNI” in

favore dell’operatore economico SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A. –

Padova.

https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27318574