Chiusa la vicenda giudiziaria il Comune di Matera può finalmente acquistare il Teatro Duni. notificando la cosa per prassi al Mibact per un eventuale diritto di prelazione e poi procedere al progetto di riqualificazione e al bando di gara. I soldi ci sono, riporta nella nota il sindaco Raffaello De Ruggieri, e sono i 4,5 milioni di euro stanziati dalla Regione Basilicata ben prima – ricordiamo- dell’anno di Matera capitale europea della cultura che ci vide- tra ritardi, opposizioni, illusioni e delusioni- privi di un teatro. Cosa che fu evidenziata in vari ambienti e a volte con un tono denigratorio, che è rimasto -ahinoi- negli archivi delle cose incompiute di Matera 2019. Ma ormai è andata e nell’anno bisesto e funesto c’è tempo per fare le cose per bene, sopratutto sull’aspetto gestionale , argomento non di poco conto. Tempo un mese e il Comune potrà,se il Mibact come prevediamo non eserciterà alcun diritto di prelazione sul bene, procedere con il progetto. C’è quello presentato un anno fa dall’architetto Luigi Acito, da limare se occorre, per rispettare le norme di sicurezza in primis o per recepire tecnologiche che un luogo simile richiede, e poi si potrebbe procedere con il bando di gara. Ma non sappiamo come il Comune intenda muoversi, visto che questa Amministrazione è in scadenza e si voterà in autunno, periodo nel quale è prevista la riapertura di cinema e teatri. Attendiamo che si tiri sù il sipario. Il vecchio Duni e la città lo meritano. Resta il nodo della gestione. E qui si apre un mondo: diretta? (siamo perplessi), società mista, affidamento a privati o una Fondazione? Copione già visto. Aperto il concorso di idee a meno che non spunti un Mecenate…



LA NOTA DEL COMUNE

Rigettata l’istanza di sospensione dell’acquisto del Duni, il Sindaco: ora possiamo avviare la fase di riqualificazione

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Matera, Mariadomenica Marchese, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’acquisto da parte del Comune di Matera del cineteatro Duni.

Ne dà notizia il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, che nel prendere atto del provvedimento, che contestualmente condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, aggiunge: “Si chiude questa vicenda che ha dilatato inutilmente i tempi di definizione della procedura di acquisto per l’eccessiva litigiosità da parte di un cittadino. In virtù di questo pronunciamento, possiamo ora finalmente sottoscrivere l’atto di compravendita del bene e procedere alla notifica di rito al Ministero per i Beni e le Attività culturali per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione. Al termine di questo passaggio formale, potremo finalmente dare avvio alla fase di progettazione esecutiva del restauro del teatro Duni, in cui saranno coinvolte le necessarie e opportune competenze. Il Comune ha già versato per l’acquisto del Duni 2,5milioni di euro e 375mila euro per le spese legali ed ha disponibili altri 4,5milioni di euro, messi a disposizione dalla Regione Basilicata per la sua riqualificazione.

Il Duni – conclude il Sindaco – è un patrimonio della comunità materana. E’ stato costruito, nei tempi eroici del dopoguerra, grazie alla lungimiranza e alla generosità di imprenditori illuminati come Antonio Andrisani, pioniere dell’industria molitoria e pastaia materana, e progettato dal prestigioso architetto, Ettore Stella, nato a Matera, che ci ha lasciato una testimonianza autorevole ed un modello straordinario di architettura contemporanea”.