Vigilia di Pasqua con il cielo coperto su Matera ma tanti sorrisi tra grandi e piccini che hanno assistito divertiti, in piazza Vittorio Veneto, allo spettacolo del Teatro dei Burattini del gran maestro Francesco Ferraiolo e figli. Una tradizione che va avanti da oltre 150 anni e con l’impareggiabile Pulcinella che continua a incantare per verve, creatività e randellate… Ce ne vorrebbero alcune , a fin di bene, naturalmente, laddove occorre… Spettacolo apprezzato che rientra, ricordiamo, tra le attività di animazione che si tengono nell’ambito dell’iniziativa Gusto italia in tour, i sapori viaggianti ospitati in via La Vista fino al 18 aprile prossimo.