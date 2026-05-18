Teatro Classico 2026. La Rassegna del Liceo Cagnazzi al Mercadante

Se progetti come quelli messi in campo da docenti e allievi del liceo classico ” Cagnazzi” di Altamura trovassero maggiore sostegno tra quanti parlano e sparlano spesso a vanvera di cultura classica, e di radici della cultura italiana, certamente avremmo maggiori ritorni sul piano identitario e di coinvolgimento dei giovani non solo a scuola, ma anche sul territorio. Dal 20 al 23 maggio prossimo, come riporta il comunicato della scuola, torno l’evento confronto con lavori e temi che non mancheranno di impegnare protagonisti, giurati e pubblico.



XXXI RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TEATRO CLASSICO

A CURA DEL LICEO “CAGNAZZI”

Altamura, 15/05/2026 – Con la XXXI edizione, anche quest’anno, ritorna l’annuale Rassegna del teatro classico a cura del Liceo “Cagnazzi” di Altamura dal 20 al 23 maggio, presso il teatro Mercadante, con accesso libero e gratuito.

La Rassegna Teatrale, nata nel 1995 nell’atrio della scuola, è diventata negli anni un importante punto di riferimento culturale del territorio e motivo di prestigio per il liceo. Questo è ormai diventato un appuntamento fondamentale che rende il teatro un vero e proprio strumento educativo capace di unire cultura, creatività, pensiero critico e memoria storica, grazie all’impegno di studenti e organizzatori. Proprio per questo, si partirà con un evento di apertura, nell’atrio del liceo, dal titolo

“Anime in voce, oltre ogni scena” che darà spazio all’arte, alla poesia, alla musica grazie ai ragazzi del POC “Organizziamo un evento collaterale alla Rassegna”.

Poi si partirà con le quattro giornate di Rassegna, direttamente al Teatro, in cui si alterneranno gli spettacoli sia di mattina che di pomeriggio.

Le scuole in gara provengono da tutta Italia e da paesi esteri; si alterneranno gli studenti da Bari, da Lanciano, da Lignano Sabbiadoro, da Novara, da Altamura, da Melfi, da Vairano e da Trani. Per le scuole straniere, partecipano gli istituti di Polonia, Serbia e Spagna, mete dei progetti Erasmus, che sottolineano l’apertura della scuola verso la scoperta di nuove culture, unite però dall’essenza del

teatro.



Questo concorso, tra dieci opere, vedrà nella giuria la Referente formazione nel Consiglio direttivo AGITA, Francesca Maria Rizzotti, esperta di storia del teatro. Sarà lei a destinare il premio in denaro di un valore di 300 euro, sia per la sezione opere straniere che italiane. Sarà dato anche spazio agli spettatori che sono invitati a contribuire al voto grazie al Premio Social, che prevede una votazione

effettuabile solo al termine della rassegna, il 23 maggio dalle ore 12:00 alle ore 17:00, sul sito indicato

www.rassegnateatralecagnazzi.edu.it.

Il nostro liceo, nonostante non sia in gara, presenterà due spettacoli: “Dorian”, riprendendo Wilde, adattato dalla regia di Andrew Sheldon, grazie al POC di teatro in lingua inglese, che aprirà la serata del 20 maggio; l’altro invece chiuderà l’ultima serata, subito dopo la premiazione con “Le supplici” sotto la regia di Rossella Piccarreta.

Nel backstage dell’evento, gli studenti della 3B del liceo classico, con il supporto delle docenti

referenti Maria Tucci e Angela Scalera, hanno curato questa edizione attraverso lavori in gruppi:

organizzazione, comunicazione e social, all’interno dei quali gli studenti, suddivisi per competenze, sperimentano il coordinamento dell’evento. Tutti i progetti convergono nell’intento finale: quello di rendere questa iniziativa ormai un momento pulsante di innovazione, tradizione, valore sociale di tutta la Città.

Vi ricordiamo che, oltre al sito, la Rassegna è anche sui social Facebook, Instagram e Youtube, curati dai ragazzi del POC “Comunichiamo il Liceo”. Alleghiamo al comunicato il programma, il manifesto e le locandine dei vari spettacoli proposti dal Liceo “Cagnazzi”. Certi di avervi a teatro, vi ricordiamoche l’accesso è libero e gratuito.

Realizzato dal gruppo “Reporter al Liceo”

