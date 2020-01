Il titolo ” Chiamata alla città” del mini manifestino in formato A6 su fondo azzurro cielo è un invito, a tutti i materani e ospiti di ogni fascia di età, condizione, sensibilità a realizzare un festival di teatro nel quartiere e nei borghi. E con tanto di calendario dove potersi arruolare…Termine militaresco da servizio civile ma per una buona causa,che si è radicata e con ottimi risultati con le precedenti edizioni nei rioni Piccianello, Serra Venerdì, Agna e Spine banche. Merito del Centro Arti Integrate ( Iac) e dei suoi animatori, Andrea Santantonio e Nadia Casamassima ,che hanno ”pedalato” e non poco per un modo possibile, concreto e coinvolgente di fare teatro di prossimità con la gente delle diverse realtà del tessuto urbano, senza escludere alcuno. E il rapporto proficuo con la cooperativa Il Sicomoro, presieduto da Michele Plati, ha aperto al contributo dei migranti di diverse etnie come è accaduto durante l’anno di Matera capitale europea della cultura. Il calendario degli appuntamenti è un segnale concreto per partecipare e organizzare insieme ” Nessuno resti fuori 2020”, con l’apporto di altri soggetti come l’Amministrazione comunale. Si comincia venerdi’ 31 gennaio al borgo La Martella, dove ci sono il Teatro Quaroni , spazi di aggregazione e una storia da raccontare, ricordare e riproporre.

CHIAMATA ALLA CITTA’

VUOI AIUTARCI A REALIZZARE UN FESTIVAL DI TEATRO NEL TUO QUARTIERE?

NESSUNO RESTI FUORI È UN FESTIVAL DI TEATRO CHE OGNI ANNO SI SVOLGE IN UN QUARTIERE DIVERSO DELLA CITTÁ.

SPETTACOLI, LABORATORI ED INCONTRI ANIMANO I VICOLI, LE PIAZZE E LE STRADE. SIAMO GIÁ STATI A PICCIANELLO, SERRA VENERDÌ, AGNA E SPINE BIANCHE. SE VUOI CHE IL FESTIVAL ARRIVI NEL TUO QUARTIERE PUOI CANDIDARLO A QUESTA CHIAMATA PUBBLICA.

IN CHE MODO? PARTECIPANDO AGLI INCONTRI CHE SI SVOLGERANNO IN OGNI QUARTIERE, PER ATTIVARE UN PERCORSO IN CUI I CITTADINI NON SONO SOLTANTO PUBBLICO MA ANCHE PROTAGONISTI.

ANDREMO ALLA RICERCA DEI LUOGHI DEL QUARTIERE, DELLE PERSONE CHE LO ABITANO, DELLE STORIE CHE LO ATTRAVERSANO, PER COSTRUIRE INSIEME NESSUNO RESTI FUORI 2020.

incontri pubblici

venerdì 31 gennaio – ore 18 / La Martella

sabato 1 febbraio – ore 10 / Villalongo – S. Pardo

sabato 1 febbraio – ore 18 / Serra Rifusa

venerdì 7 febbraio – ore 18 / La Nera

sabato 8 febbraio – ore 18 / San Giacomo

LA NOTA DI PRESENTAZIONE

e-mail: info@centroiac.com

sito: www.nessunorestifuori.it / www.centroiac.com

Pagina facebook: Nessuno Resti Fuori

Info: Nadia Casamassima 338 501 7064