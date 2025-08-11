Tante massime da ricordare nell’Aforismario di Michela Manente

Non conosciamo il libro dell’autrice, del quale ci parla Armando Lostaglio, e se oltre alla educazione alla gentilezza del ‘’Mahatma’’ Gandi ‘’ ( prassi sempre più rara nel quotidiano e soprattutto in tv e sui social) ci sono altre buone pratiche contenute nei detti ‘’gnomici’ dal contenuto moraleggiante, ma riteniamo che sia davvero un esempio in controtendenza per una lezione al rispetto e al senso di responsabilità, che scarseggia soprattutto tra quanti dovrebbero dare il buon esempio. E gran parte degli esponenti di governo dimostrano nei fatti che il ‘’melone è uscito bianco’’ per dirla con una nota canzone di Renato Carosone e che dobbiamo prendercela con quella deriva ‘’culturale’’, intrisa di opportunismo, ipocrisia e mediocrità, che regola la vita del BelPaese alla prese con una questione morale che ha dimenticato il significato della parola vergogna e rispetto. L’aforismario e i pensieri sparsi in detti gnomici sono un punto di riferimento di una ‘’buona scuola’’, che ci piacerebbe in parte rivedere. Altrimenti i cittadini di domani seguiranno ahinoi il ‘’cafonal’’, per dirla con Roberto D’Agostino, di quanti nei posti che contano brillano anche per ignoranza e magari non sanno cosa significhi aforisma e gnomico. Se non lo sapete riprendete, con tanta apprezzabile umiltà, a consultare il vocabolario della lingua italiana. Buone pratiche, sempre.



Aforismario Pensieri sparsi in detti gnomici di Michela Manente

di Armando Lostaglio

“L’umiltà passa dallo sguardo, non dalle parole”. Ci piace descrivere in un breve commento un libro appena pubblicato proprio da questo aforisma: è proprio l’umiltà che contraddistingue l’autrice di questa silloge, Michela Manente. Chi scrive la conosce per quanto scrive soprattutto di cinema: eravamo giovani (lei giovanissima) quando frequentavamo le sale della Mostra del Cinema al Lido di Venezia; e continuiamo a farlo, per scambiarci pareri, riflessioni, critiche mai banali. Che poi vengono pubblicate su testate diverse, a partire dalle riviste del Cinit Cineforum Italiano, la fonte da cui siamo partiti. E di strada Michela Manente ne ha fatta in questi decenni: oggi è Dirigente scolastica in un Istituto del Veneto, pubblica di cinema e non solo per diverse riviste, da giornalista, da saggista e poetessa, autrice di testi importanti, fino ad approdare a questo Aforismario Pensieri sparsi in detti gnomici per Tracciati editore. A introdurre questo viaggio poetico è Riccardo Bertolotti con un’articolata prefazione dal titolo bizzarro: Sanguinar sorridendo. Il gioco dell’arguzia. Mentre in postfazione Alessandro Fort descrive l’alfabeto delle emozioni. Si, perché proprio di alfabeto trattasi: Michela Manente ad ogni lettera ci induce alla riflessione mediante un suo aforisma, ossia – citando Krauss – non coincide mai con la verità, o è una mezza verità o è una verità e mezzo. Lo avevano fatto autori implacabili come Cioran, dolcissimi e colti come Bufalino. Michela Manente si spinge in un terreno che può apparire – appunto – minato, utilizzando versi lapidari; eppure racconta mezze o intere verità (dipende dal lettore) che inducono ad una più approfondita rendicontazione del proprio vissuto, o del divenire. A ogni lettera il suo. E proprio per restare nella indole dell’autrice, il libro si introduce con Gandhi laddove afferma: “Con la gentilezza si può scuotere il mondo.” Di una nuova rivoluzione c’è bisogno, la rivoluzione degli educati, quella che evocava la grande Franca Valeri, attrice e intellettuale di immenso valore. Leggendo Michela Manente, si approda a concetti similari, evocativi. Infatti enuncia in R come religione: “Chi dobbiamo seguire? Il nostro cuore o i limiti della società imposti attorno a noi?”

