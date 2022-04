Decima edizione del concorso nazionale per corti teatrali ”RitagliAtti” all’insegna di una volontà di ripresa e di confrontarsi con il pubblico (evitiamo il ridondante in presenza) sul palcoscenico della vita. Tante le storie e le interessanti interpretazioni dei cinque gruppi che si sono avvicendati sul palcoscenico dell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso ( Matera). E per giuria e pubblico non è stato facile premiare i migliori, con l’auspicio di poter rivedere attori, attrici, gruppi questa estate o nei cartelloni che gli Enti locali vorranno organizzare per cittadini e visitatori. La nota della Uilt- Unione italiana libero teatro – Basilicata APS, riporta contenuti e risultati dell’evento e con una sottolineatura sulla necessità di continuare sulla strada delle promozione territoriale, investendo anche nel teatro. Cominciando da quei luoghi di interesse e di elaborazione che sono le scuole e, naturalmente, le associazioni teatrali che tanti sacrifici si impegnano per concretizzare progetti delle diverse forme espressive. A volte mancano gli spazi. Agli Enti locali l’invito a sostenere in ogni modo realtà spesso piccole, ma animate da tanto entusiasmo e con poche risorse a disposizione. Ricordiamoci di loro quando si tratta di investire in cultura, che è anche turismo,economia…



Sintesi dell’evento RitagliAtti 2022

In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, la Sala del Capitolo della bellissima Abbazia di San Michele Arcangelo in Montescaglioso ha ospitato, sabato 26 c.m., la decima edizione del Concorso Nazionale per corti Teatrali RitagliAtti organizzato dalla UILT – Unione Italiana Libero Teatro – Basilicata APS. Dopo ben due anni di forzata inattività a causa della pandemia, il teatro in presenza, finalmente, ha avuto la meglio.

E’ consuetudine, in questa giornata, che venga letto, in tutto il mondo, il messaggio augurale scritto da un noto personaggio internazionale dello spettacolo. Il personaggio di quest’anno è Peter Sellars, considerato uno dei più innovativi e audaci registi contemporanei con all’attivo oltre cento produzioni tra teatro, opera, cinema e televisione. Il messaggio e stato letto, prima dell’inizio della serata, dalla bravissima Sonia Polimeno di Montescaglioso.



Tra le undici compagnie che si sono proposte, provenienti da diverse regioni d’Italia, la giuria ne ha selezionate cinque, come da bando, che si sono esibite nell’ordine che segue: Il Focolare di Loreto (AN), Kg 5 di Sale di Correggio (RE), Associazione Gutta ETS di Matera, Filodrammatica Modesta Compagnia dell’Arte APS dI Valsamoggia (BO), Ellemmeti Libera Manifattura Teatrale di Napoli. Le opere presentate hanno riscosso il plauso dei presenti per la buona performance attoriale e per i contenuti tutti vertenti su tematiche di attualità quali la condizione della donna nella società, gli orrori della guerra, l’emancipazione femminile e la frustrazione coniugale.



La giuria composta da attori, registi e cultori di teatro al termine delle cinque esibizioni si è riunita per proclamare il miglior attore, la migliore attrice e il miglior corto. Dopo attenta analisi e proficua discussione i giurati si sono così espressi: miglior Attore Maurizio Tonelli della Filodrammatica Modesta Compagnia dell’Arte APS con l’opera OBLIANZA che si aggiudica anche il premio come miglior Corto; migliore attrice Jenny Brascio con l’opera JENNIE STRAGA(TA) D’AMORE della Compagnia Ellemmeti. Ad ogni compagnia sono stati consegnati una targa di partecipazione, un riconoscimento in danaro ai tre premiati e l’omaggio da parte dell’Amministrazione Comunale di un oggetto rappresentativo della cultura artigianale cittadina. Il Presidente regionale UILT Nicola Grande e il responsabile del Centro Studi Catello Chiacchio ringraziano l’Amministrazione Comunale di Montescaglioso e in modo particolare l’Assessore alle Attività Culturali Signora Francesca Fortunato per il supporto ricevuto prima e durante l’evento. Si ringraziano altresì tutti quelli che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione.

Matera, 28 marzo 2022

Nicola Grande

Presidente UILT Basilicata