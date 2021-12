Come non parlare di una squadra, quella di Talia Teatro, guidata dall’allenatore Antonio Montemurro che di campionati di simpatia e di bravura da applausi scroscianti (occhio al dialetto a scroscio…) sui palchi materani in primis e di fuori regione. La foto comparsa sul pieghevole che pubblicizza l’ultimo lavoro di ispirazione eduardiana ” Moggh’ a jess stud’ch” (meglio essere stupidi), ne abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/cultura/larallallaa-torna-talia-a-natale-con-meglio-essere-stupidi/”/ , annuncia il ”tutto esaurito” per lo spettacolo di esordio del 21 dicembre al cineteatro comunale ” Guerrieri” e invita a prenotarsi per la replica del 29 dicembre. Spettacolo di ironia, umorismo a volte paradossale che ha fatto scompisciare dalle risa gli stessi attori. ” L’opera- scrive Montemurro nel pieghevole, ma se vi piace il francese brochure è li stess, fa lo stesso in materano- offre allo spettatore episodi irresistibilmente comici, che lo faranno ridere per due ore. Le prove sono state numerose e laboriose, perchè gli attori ridevano spudoratamente, per le battute dei compagni di scena, senza che ci fosse modo di fermarli. Io stesso, durante le prove, mi sono divertito moltissimo. Per questo, Talia Teatro, in questo periodo difficile per tutti, vi propone di mettere da parte i pensieri e di venire a ridere a teatro con noi”. Invito da raccogliere tanto più che contribuiremo a valorizzare professionalità materane : dalle scene, ai costumi, alla musica che contribuiscono al successo dei tanti lavori prodotti da Talia Teatro. E poi non è detto, questo dipende dal pubblico che resterà fuori dal teatro, che non ci sia una terza data all’Epifania, che tutte le feste si porta via…

PER INFORMAZIONI 331/ 7995953

e mail taliateatro.it@gmail.com



GLI INTERPRETI

Antonio Montemurro, Franco Burgi, Marco Floridia, Elisa Basile, Nicola Lionetti, Antonello Morelli, Valentina Ranoia, Giulia Cifarelli, Anna Cimarrusti, Francesco Palomba, Anna Santarsia, Paola Cancelliere, Giuseppe Lafasanella, Nunzio Papapietro

Scene: Elisa Basile ed Eustachio Logiudice

Costumi: Elisa Basile e Pina Santeramo

Luci: Carlo Iuorno

Musiche originali: Alessandro Di Leo

Assistenza alle musiche: Michele Abatino

Progetto grafico: Elisa Basile, Marco Floridia

Coordinamento: Mina Clemente

Assistenza alla regia: Nicoletta Lionetti

Regia di Antonio Montemurro