Talia all’avanguardia… Servono tante ” Scioglieserciti” come Lisistrata

Un nome, Lisistrata, una commedia brillante per i tempi di Aristofane, ma di stretta attualità per quel taglio provocatorio ma lungimirante che le donne di ogni epoca, quando hanno potuto metterci mano, cuore, testa e anima, che ha contribuito a far ragionare gli uomini dopo lutti e disgrazie. La guerra è inutile e crea sconfitte anche tra i vincitori. Parole sante quelle del saggio, ironico e mai domo Antonio Montemurro, attore, regista e animatore di ”Talia Teatro”che proporrà ”Lisistrata” il 26 e il 31 luglio in vico Solitario, nel Sasso Caveoso, dove tutto cominciò per la prima rappresentazione. E da allora i capelli di Antonio si sono imbiancati e ingrigiti a furia di contare i conflitti o di prendersi veleno, nel senso buono, con Franco Burgi, attore di lunga data, che prima di imbroccare la parte assegnata fa ”sckattare…in corpo” al povero regista. Ma poi tutto si aggiusta e Franco, questa volta nella parte dell’effeminato Drace, darà il meglio di sè accanto alla dirompente Elisa Basile, nel ruolo di Listrata, la donna che organizzò il primo sciopero del sesso- d’accordo con tante altre- per mettere fine alla guerra del Peloponneso… Lisistrata, una rivoluzionaria assennata, capace di discorso pacifisti ( se vi va metteteci dentro anche il ’68), portata in scena anche in Tv nel 1971 ( chi ha passato gli anta la ricorderà) ”Mai di sabato Lisistrata” con una allegra brigata composta da Nel 1971 fu realizzata una versione televisiva della commedia, con il titolo “Mai di sabato, signora Lisistrata”, per la regia di Vito Molinari, con un cast composto da Gino Bramieri, Milva, Paolo Panelli, Bice Valori, Aldo Giuffré, Gabriella Farinon, i Ricchi e Poveri. Tranquilli vi farà ridere e riflettere, naturalmente, anche Antonio Montemurro con i bravi ( e tra questi anche promettenti giovani come Marta Romano e Michele Caserta) di Talia teatro e della scuola. Messaggi precisi: La guerra non paga ( Ucraina- Russia compresa) e teniamo in debita considerazione l’altra metà del cielo e della terra, in una logica di reciproca pari opportunità come si dice adesso. Due date in calendario per ”Lisistrata nei Sassi, che sono già o quasi al tutto esaurito. Sta a noi mostrare vicinanza e gradimento al lavoro di ”Talia” affinchè organizzino altre date. Lavorano in silenzio, mettendo mano alla tasca con il contributo di privati, per coprire le spese.E questo è un motivo in più per fare il passaparola. Lisistrata vi aspetta in vico Solitario…Ma non venite da soli. ”Se lo spettacolo vi è piaciuto- ripete Antonio- ditelo anche agli altri. E se non vi è piaciuto fate lo stesso…” Chiarooo?



APPROFONDITE PURE

Questa commedia è un adattamento dalla “Lisistrata” di Aristofane, curato da Antonio Montemurro. La scelta è stata dettata dai tempi in cui viviamo di richiamare l’attenzione dello spettatore sull’importanza della pace. Caratteristica peculiare del lavoro è l’aver affidato il coro degli ateniesi agli allievi della Scuola di Recitazione 2022/23. Aristofane presentò per la prima volta questo lavoro ad Atene, alle Lenee del 411 a.C.E’il primo testo comico della Storia del Teatro che tratta della emancipazione femminile. Aristofane, comunque, non intendeva perseguire questo fine, ma quello di rappresentare “un mondo alla rovescia”, dove il comando viene preso da chi, di solito, è sottomesso.A causa della guerra del Peloponneso, gli uomini delle città greche sono perennemente impegnati nell’esercito e trascurano le loro famiglie. Lisistrata, ateniese, per porre fine alla guerra, convoca le donne di tutte le città greche, per convincerle a porre in atto uno “sciopero del sesso”: fino a quando non ci sarà la pace, esse si rifiuteranno di avere rapporti sessuali con gli uomini. Dopo un momento di sbigottimento, le donne si dicono favorevoli, accolgono il piano di Lisistrata, giurano di rispettarlo e occupano l’Acropoli, allo scopo di privare gli uomini dei mezzi finanziari per proseguire la guerra. Gli uomini mandano un magistrato per trattare con le donne, ma Lisistrata ne smaschera l’ignoranza e la mancata comprensione di quello che sta accadendo.Le donne, da parte loro, hanno difficoltà a mantenere il patto e inventano scuse per tornare dai loro mariti. Lisistrata le sorveglia, impedendo l’incontro con i maschi. Nel frattempo l’astinenza si fa sentire. Arriva un araldo da Sparta, per trattare la pace. Il suo dialogo con l’araldo ateniese porta ad un clima di distensione e di riconciliazione con le donne, che essi stessi chiedono di propiziare. Lisistrata chiude la commedia con un discorso pacifista che ricorda le radici comuni di tutti i popoli greci. Tutto termina in allegria fra danze e banchetti.



Personaggi e interpreti in ordine di entrata

Lisistrata Elisa Basile

Cleonice Chiara Festa

Mirrina Nicoletta Lionetti

Lampitò Valentina Ranoia

Ismene Anna Santarsia

Niceforo Mario Salluce

Drace Franco Burgi

Talia Luciana Tamburrino

Rodippa Giulia Cifarelli

Magistrato Francesco Palomba

Cinesia Antonio Montemurro

Araldo spartano Marco Floridia

Corifea Marta Romano

Corifeo Luca Galetta

Coro degli ateniesi: Marco Amendolagine, Carmela Ramundo

Michele Caserta, Francesca Lospinuso

Francesca Nicoletti, Luca Nicoletti

Francesca Stagno, Sofia Taccardi

Domenico Pasqualicchio, Nunzio Papapietro.

Musiche ed effetti sonori Michele Abbatino

Costumi Elisa Basile

Acconciature Paola Cancelliere

Scene Eustachio Logiudice

Organizzazione Mina Clemente

Regia Antonio Montemurro

Prevendita dei biglietti: Edicola Futura di Michela Masciandaro e C. Sas. Piazza Vittorio Veneto 43/bis Matera

Per informazioni telefonare al 331-7995953.