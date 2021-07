T’ arr’curd? Ti ricordi ?Lo ripetiamo da tempo quando si dimenticano le radici della ” Città dei Sassi” per fare e far fare affari sulla nostra memoria e identità,con progetti ed eventi che non ci appartengono.Quando vediamo (purtroppo) antichi segni del passato sfregiati dalla mano dell’uomo : dalla ”riqualificazione” di Murgia Timone alle fontane vandalizzate e non funzionanti, dalle installazioni virtuale multisensoriali senza nè capo e nè coda,dalla parola Sassi scritta in minuscolo da grafici da diporto all’abusata considerazione di ” vergogna nazionale” , fino alla strumentalizzazione sul gesto del professor Nicola Frangione – residente del cuore antico di Matera- durante il G20. La storia di Matera è altro ed è stata fatta da uomini e donne semplici, tra fatica e speranze. A ricordarlo con una interessante iniziativa, denominata ” Storia e storie della memoria collettiva (con tanto di marchio registrato) Giuseppe ”Peppino” Cotugno della Pro Loco e Liana Petralla per l’associazione culturale Legoratio che, da domani, nel sito culturale della raccolta delle acque- in via Purgatorio vecchio, nel Sasso Caveoso- racconteranno come si pensava e viveva ” Oppr(i)m” prima degli interventi della legge speciale di recupero la 771/86 e, attraverso, episodi, fatti, personaggi che hanno dato lustro alla città e che in tanti non conoscono o non sanno. Bella iniziativa dalla libera università della memoria storica materana. Iscrivetevi…



Giuseppe Cotugno per la Pro Loco Della Città Di Matera Tra Storia E Cultura E Tradizioni e Liana Petralla per l’associazione culturale Legoratio presenteranno ai cittadini, alla stampa e mass-media il percorso progettuale “Storia E Storie Della Nostra Memoria Collettiva”©, insieme, per ripartire da se stessi in sinergia con i presidi culturali e turistici pubblici e privati, che sarà realizzato nel sito culturale- turistico della raccolta delle acque in via Purgatorio Vecchio,12 nel Sasso Caveoso.



IL PROGETTO: attraverso una serie di incontri narrativi che si svolgeranno nel periodo agosto – ottobre, per 2 giorni la settimana, della durata di 15 minuti ciascuno cittadini, studiosi e cultori appassionati della storia di Matera, uniti dal desiderio di raccontare i saperi della cultura di Matera coinvolgeranno i presenti (max 15 per volta) in narrazioni emozionali ed interattive supportate da proiezione di immagini, di alcune vicende storico -sociali della Matera che fu, e di materani che hanno dato lustro alla nostra città, per risvegliare sopite memorie e suggestioni che non devono e non possono essere cancellate.

Alcuni incontri saranno organizzati, ove possibile, anche nel vicinato con degustazioni tematiche e musica e balli tradizionali.

COME ARRIVARE percorso più breve: da piazzetta Pascoli a piedi (percorso con scalinate)

da Piazzetta Pascoli a piedi per rotabile di via Bruno Buozzi (percorso in piano)

Gli incontri narrativi del mese di Agosto si terranno nei giorni di seguito indicati dalle ore 18:00 alle ore 19:00, invece solo il 23 agosto dalle ore 20:00 alle ore 21:00

lunedi 2 – mercoledi 4 – lunedi 9 – mercoledi 11 – lunedì 16 – mercoledi 18 – lunedi 23 dalle ore 20:00 alle 21:00 – mercoledi 25

gli incontri si svolgeranno in osservanza delle norme anti-covid

€ 3,00 ad incontro comprensivo della visita del sito.

