Suoni dell’anima per l’organo della Cappella del Purgatorio di Gravina

Per appassionati, devoti e cultori del bello la tappa a Gravina di Puglia ( Bari) per apprezzare le sonorità dell’organo custodito nella Cappella del Purgatorio è una tappa importante di quell’itinerario , davvero particolare, degli strumenti musicali storici delle Terre Murgiane. E i soci di Ars Nova di Matera vi contribuiscono attivamente per l’evento programmato per sabato 30 novembre nella città pugliese. Un esempio positivo di sinergie, come riporta il comunicato dalla presidente Maria Antonietta Cancellaro che, auspichiamo possa essere seguito da altri centri del territorio.

ARS NOVA MATERA

COMUNICATO

Sabato 30 novembre 2024 alle ore 17,00 presso la Cappella del Purgatorio

in Gravina di Puglia (Ba)

“Organi storici delle Terre Murgiane”

Riscoprire il patrimonio regionale tra musica, immagini e gastronomia”

Nuovo appuntamento dell’associazione Ars Nova Matera per riscoprire il prezioso patrimonio culturale degli organi storici presenti nelle Terre Murgiane.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Pro Loco UNPLI di Gravina e l’Ente ecclesiastico “Sacro Monte dei morti” di Gravina, e con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Gravina di Puglia, intende valorizzare l’organo storico presente nella Cappella del Purgatorio, la storia del luogo e le tradizioni gastronomiche locali.

L’organo verrà presentato e descritto nelle sue caratteristiche nel seminario tenuto dal Maestro Nicola Canosa, organaro, restauratore e Consigliere dell’Ars Nova.

Sono previsti due interventi relativi alla storia della Cappella e di Gravina.

L’incontro sarà inoltre impreziosito dal concerto del valente organista Francesco Buccolieri che eseguirà un programma di musica barocca perfettamente appropriata alla natura dell’organo del Purgatorio.

Un momento conviviale chiuderà l’incontro con una degustazione a cura della Pro Loco UNPLI di Gravina.

Programma:

– Introduzione a cura di Maria Antonietta Cancellaro (Presidente ArsNovaMatera)

– “La Cappella del Purgatorio” -Pietro Amendolara (Fotografo, guida turistica)

– “Gravina nella storia” -Doriana Galella (Guida turistica)

– “Seminario sull’organo del Purgatorio” -Nicola Canosa (Organaro, restauratore, consigliere ArsNovaMatera)

– Concerto “Harmoniae Terrae Nostrae” dell’organista Francesco Buccolieri

– Degustazione a cura della Pro Loco UNPLI di Gravina

.

La Presidente

(Maria Antonietta Cancellaro)