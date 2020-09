Ricordare non può che far bene a un popolo, quello del BelPaese, che a volte – quando si attenuano gli anticorpi che tutelano libertà, diritti, Costituzione, responsabilità- perde memoria e fa scelte incoerenti verso autoritarismi che fanno perdere quello che si è conquistato con fatica, sacrifici, lacrime e sangue. Gli esempi sono tali e tanti, che ci si continua a chiedere come possano verificare certe derive… a in una Nazione che continua a essere terra di migranti. E allora la serata dei Suoni della Murgia in quei fabbricati di via Gravina nel territorio di Altamura , dove nel secondo dopoguerra furono ospitati e ristretti esuli italiani istriani, sono una pagina di suoni, parole, sentimenti, rimpianti da sfogliare e rileggere perchè non accada più. Luigi Bolognese, con la sensibilità e l’impegno sociale, culturale e politico che condivide con tanti amici, a cominciare dal nucleo dei Uaragnaun, ha messo in calendario con le associazioni Suoni della Murgia e Campo 65 un evento – in sicurezza e a numero limitato – per l’1 e il 2 settembre a partire dalle 20.00. E per l’occasione, accanto al programma delle serate, abbiamo riproposto un articolo del collega della Gazzetta del Mezzogiorno Onofrio Bruno che fa riferimento anche alla valorizzazione dei luoghi e di quella esperienza. Luoghi di pace, come il progetto di ”Parco della pace” proposto nella Prima Repubblica dai parlamentari murgiani del pci Fabio Perinei e Onofrio Petrara.



Il CAMPO PARLANTE

Memorie e visioni di un campo di prigionia

Dopo un anno di intenso lavoro, ispirati dalle storie e memorie del campo, artisti provenienti da tutta Italia presenteranno in prima assoluta “Il Campo parlante “. Una co-produzione artistica targata Suoni della Murgia ed Associazione Campo 65 composta da tre momenti artistici:

IL PROFUMO CONSOLA IL DOLORE: pensieri musicati e letti

dalla PICCOLA ORCHESTRA PROFUMATA

IL CAMPO PARLANTE:Lettere, memorie e testimonianze in

musica dei prigionieri del Campo 65a cura del LABORATORIO

4PIUME

FRATELLO PIOMBO E SORELLA ACCIAIO – BROTHER LEAD and

SISTER STEEL : brani e suggestioni accompagnati da brevi

testi sulla guerra e sulla resistenza ad opera della

COMPAGNIA DEGLI SPIRITI e MARIA MORAMARCO.

In occasione di questa premiere saranno presenti il

regista documentarista Gianfranco Pannone e la sua troupe

per realizzare un breve filmato promozionale.

Il numero di massimo di partecipanti è fissato a 99.

E’ richiesta prenotazione attraverso la pagine Facebook

di Suoni della Murgia ed Associazione Campo 65 oltre che

via whatsapp attraverso i seguenti numeri:

– 389 1164420

– 393 3070001

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA SERATA:

IL PROFUMO CONSOLA IL DOLORE

Pensieri musicati e letti dalla “Piccola Orchestra

Profumata”

Musiche originali: Orazio Maglio e Carlo La Manna

Testi Carlo La Manna

Flauto Antonio Dambra

Primo violino Giovanni Orsini

Secondo violino Antonella Rutigliani

Viola Luciana Palladino

Violoncello Annalisa Di Leo

Contrabbasso Carlo La Manna

Percussioni Francesco Savoretti

Coro Voci bianche Opera San Nicola

Testo

L’Assenza, tre parti legge Angelo Michele Di Donna

Musiche

La nascita (Improvvisazione)

Il Canto della Sera (Maglio)

L’Assenza (La Manna)

Per non tornare (Improvvisazione)

IL CAMPO PARLANTE

Lettere, memorie e testimonianze in musica dei

prigionieri del Campo 65 a cura del “Laboratorio 4Piume”

Materiale Storico –Associazione Campo 65

Attori alternanti- Angelo Michele Di Donna

Musica a cura del laboratorio 4Piume



FRATELLO PIOMBO E SORELLA ACCIAIO – BROTHER LEAD AND

SISTER STEEL

Brani e suggestioni accompagnati da brevi testi sulla

guerra e sulla resistenza ad opera della “Compagnia degli

Spiriti” e Maria Moramarco.

Musicisti/Attori:

Francesco Savoretti/Luigi Bolognese/ Carlo La Manna

Voce e canto: Maria Moramarco

Musiche:

La lettera ( Moramarco – Bolognese )

Partenze ( Moramarco – Bolognese )

Una nota di Onofrio Bruno da ”La Gazzetta del Mezzogiorno” del 2019

“Rivive un luogo della memoria dove si sono scritte pagine della Storia (con la maiuscola). Durante la Seconda guerra mondiale il «Campo 65» per prigionieri fu luogo dove si intrecciarono tante storie di persone. Dal 1951 i fabbricati ospitarono i profughi e gli esuli della frontiera orientale. Decine di migliaia di persone hanno sofferto, vissuto e sperato in quelle strette casette in via Gravina.

Ora il Comune presenterà progetto per valorizzarlo grazie ad una opportunità finanziaria della Regione. La storia del «Campo 65» si è più volte intrecciata con la comunità altamurana. Ma questa serie di baracche e fabbricati, oggi muti testimoni di un tempo lontano, fu costruita prima, durante la seconda guerra mondiale, e furono imprigionati 9000 uomini, da vari fronti della guerra mondiale e di varie nazionalità. Nacque su una pietraia deserta, esposta al vento e al sole. Casermette in tufo, prive di infissi, e tutt’intorno recinzioni di filo spinato. Agli angoli, ancora presenti, le torrette per le sentinelle, pronti a sparare a vista dalle feritoie. Sui muri delle casette ci sono ancora le scritte lasciate dai prigionieri. Non fu un luogo di mattanza, ma sicuramente di costrizione.

«La Regione Puglia ha inserito nel proprio bilancio un fondo di 350.000 euro proprio per i luoghi presenti in Puglia che sono stati il teatro di rilevanti eventi storici accaduti durante il secolo scorso, spesso al centro di vicende di respiro nazionale o internazionale, e che hanno lasciato una traccia rilevante nella memoria collettiva», spiega il consigliere regionale Enzo Colonna. Ora la sindaca Rosa Melodia ha avviato la costituzione di un comitato tecnico per la conservazione, il recupero, valorizzazione e fruizione del «Campo». Il gruppo di lavoro è costituito da Comune di Altamura, Università di Bari e di Foggia, Parco dell’Alta Murgia, Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea oltre all’associazione “Campo 65” guidata da Domenico Bolognese. E negli ultimi mesi si sono già tenute le visite ad Altamura di parenti dei soldati che ne furono imprigionati.”

