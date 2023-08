Sulle note di Hallelujah il video ” omaggio “di Rosita Tristano

A un artista come Leonard Cohen, che inserì quel brano struggente nel Long playing Various Positions del 1984, e alla sua Pomarico con un video che ha visto all’opera i musicisti di famiglia…il papà Giuseppe e il fratello Claudio, noto chitarrista che ha fatto fortuna negli States e non solo. E Rosita Tristano, violinista di successo, che ha studiato in Belgio ad Anversa e Genk, è una eccellenza che ”incanta” per virtuosismi e capacità interpretative. La scelta di ” Hallelujah ”è un’apertura a percorrere le scale (non solo musicali) che portano alla scoperta delle bellezze della città di San Michele: dalle sale del Palazzo Marchesale a terrazzi, piazze,chiese e sagrati della Pomarico dell’anima. E Rosita ha creato il feeling giusto per apprezzare l’intensità del brano di Cohen e la cultura secolare – artistica, monumentale e musicale- della sua città. Come non citare le radici pomaricane di Antonio Vivaldi… Rosita, che insegna violino all’Accademia Musicale di Monza, non mancherà -ne siamo certi-di gettare un ponte di note tra le due città, tra le due province…nel solco della grande musica. E da lassù il buon Leonard,commosso, approva.



Nel frattempo ascoltiamo Rosita sul canale youtube https://youtu.be/5579yT23eAk?si=QzVPK-vSRNhk9ksR