Quante volte l’abbiamo sentito prima di uno dei tanti concerti organizzati, con la competenza riconosciuta, a Palazzo Viceconte per l’esibizione di giovani musicisti di talento che hanno fatto carriera ? Il ”maestro” Pietro Andrisani, che aveva cultura e musica nel cuore,ha lasciato una eredità che viaggia sul pentagramma dell’armonia e di una continua ricerca di repertori, generi senza tempo e senza confini, proprio come è l’ Europa. Il concerto inserito nelle giornate Fai di primavera ne è stata una bella testimonianza, per una serata promossa insieme all’Associazione Lucania musicale promossa proprio dal musicologo montese, ma materano e napoletano di adozione. Il resto lo hanno fatto i giovani del Liceo musicale ”Tommaso Stigliani” spaziando da Gesualdo Da Venosa a Fryderyk Chopin per un tributo a Pietro Andrisani, destinato a continuare con lo stesso impegno profuso durante la sua intensa vita culturale e musicale.

L’ASSOCIAZIONE LUCANIA MUSICALE E I CICERONI DEL FAI

TESTIMONIAL DELLA MUSICA CHE UNISCE IL MONDO

Ancora una serata dedicata alla musica, quella di domenica 27 marzo, che

ha visto l’Associazione Lucania Musicale in stretta collaborazione con la

Delegazione FAI di Matera, in questi giorni ivi impegnata per le Giornate di

Primavera 2022. L’evento ha avuto come protagonisti gli alunni delle classi

del Liceo Musicale “T. Stigliani” di Matera, in veste di animatori musicali

di Palazzo Viceconte, che si sono esibiti in un Concerto dedicato al

compianto Maestro Pietro Andrisani. E proprio ai giovani era rivolto lo

sguardo del noto musicologo di Montescaglioso che auspicava una

continuità musicale con le nuove generazioni alle quali affidare il compito

di tramandare la passione per le opere di grandi artisti lucani e per la

musica in genere , anche innovandola e reinterpretandola, per adeguarla

ai nuovi stili. Una serata, quindi, pregna di passato e presente , ma anche

con lo sguardo rivolto al futuro dei promettenti musicisti, che hanno

saputo allietare il pubblico con una selezione di autori come: Gesualdo da

Venosa, César Franck, Fryderyk Chopin, Francisco Tarrega, François

Joseph Gossec e Antonio Vivaldi.



Durante l’evento è pervenuto il saluto della professoressa Miriam

Andrisani, Presidente dell’Associazione Lucania Musicale e figlia del

Maestro Andrisani , che, impossibilitata ad essere presente al Concerto,

ha voluto ringraziare gli organizzatori, i giovani studenti, il FAI, nella

persona della Presidente Regionale dottoressa Rosalba Demetrio, e i

signori Viceconte per la loro consueta ospitalità.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Matera, si è svolto nel pieno

rispetto della vigente normativa anti Covid 19 ed, oltre a rappresentare

un’occasione di crescita per i giovani musicisti, ha evidenziato, ancora una

volta , il carattere universale della musica , che diventa strumento

prezioso per promuovere la pace tra i popoli, necessità oggi sempre più

sentita.

Bravi i giovani protagonisti della serata, che è doveroso menzionare. Si

tratta di: Stefano Piancazzi, Ilenia Calabrese, Berardino Amenta,

Alessandro Gasmi, Cristina Direnzo, Rodolfo Lovecchio, Arianna

Montemurro, Cosimo Ricciardi, Kevin Angus Ramagli, Bernardo Pio

Carbone, Federica Piretti, Nicola Altieri, Domenico Asmundo, Morena

D’Amelio, Nancy Elettrico, Gregorio Lafortezza, Marianna Luongo,

Gianpaolo Matera, Davide Olivieri, Maria Letizia Traetta, Antonio

Andrisani, Ornella De Palo, Ivan Tammacco e Gabriele Ruggiero.

Altrettanto apprezzabile il lavoro di preparazione svolto dai professori:

Lucia Giampietro, Antonio Borraccino, Brunella Monaco, Maria Fontana,

Giovanni Di Napoli, Vincenzo Giordano, Natalia Bonello e Francesco

Paolicelli.

In maniera del tutto singolare e grazie alla collaborazione di quanti hanno

partecipato, il Concerto di questa sera è stato l’emblema della musica che

unisce, evidenziando che i legami artistici sono il fondamento della

cultura europea.

Letizia Leone