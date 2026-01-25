Sulle corde della chitarra la danza del grano di Felice Lionetti

E’ anche presto per pronunciare l’antico detto ”…giugno, la falce in pugno” per avviare, quando c’erano le stagioni contadine non compromesse dal cambiamento climatico, la mietitura con le gialle e cariche spine di biondo grano. Poesia? Anche…ed è quello che ha fatto il compositore e musicista materano Felice Lionetti, con ”La Danza del Grano” che ha deciso di registrare, dopo un lungo periodo di elaborazione, un brano ispirato ai movimenti metacronali (nella stessa direzione) di un campo di grano.



Una ispirazione venuta dopo una escursione sulla Murgia, quando piante e spighe erano ancora verdi. E, nota dopo nota, sequenze rupestri e degli antichi rioni di tufo, Felice chiude in crescendo con i chicchi di grano dorati pronti per diventare farina e poi pane.



Un sapore della tradizione che resiste, nonostante i surrogati e gli anglicismi del ”bread” che hanno dimenticato ( spot pubblicitari a parte) la danza del grano. Ma per ascoltarla, in attesa del Cd, non vi resta che trovarla sui social.