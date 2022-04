Potevano mancare alla rassegna partenopea dell’arte popolare (se vi piacciono gli anglicismi usate pure Pop Art) due creativi del fumetto materano come il diabolico Giuseppe Palumbo e il piromane del 115 Romeo Gallo? Certamente che No…avrebbe detto Frate Antonino da Scasazza dagli schermi del passato di ”Quelli della Notte” di Renzo Arbore. E così, come da foto laboratoriale e ipercromatica , eccoli pronti a incontrare gli appassionati del fumetto al Comicon di Napoli, in corso fino alla Mostra di Oltremare fino al 25 aprile. Per saperne di più www.comicon.it E per autografi, segnalibro e commesse…in fila, pazienza e pronti a sorridere.