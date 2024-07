Sulla Ruot…a dei ricordi le foto degli emigranti

Nel cassetto, in una scatola, in un album tante famiglie lucane conservano foto in bianco e nero, ingiallite, con una data, un volto, un nome d parenti, di varie generazioni, che hanno lasciato la nostra terra per fare fortuna altrove, Alcuni non ci sono più, ma ci sono figli, nipoti e pronipoti che scrivono, affrontano il viaggio per conoscere il paese dei padri. E l’effetto è quello della curiosità, della gratitudine verso quanti hanno inseguito un sogno facendo sacrifici e contribuendo al progresso di altri Paesi. L’iniziativa, davvero lodevole e interessante promossa a Ruoti ( Potenza) per un concorso fotografico dal tema a tutto tondo ” Cattura l’anima dell’emigrante” è di quelli che contribuirà a rinsaldare radici o a cercarne di nuove. Basta uno scatto,con gli occhi dell’anima per partecipare. Nel comunicato tutte le informazioni per partecipare. Passate parola.

COMUNICATO STAMPA

A Ruoti la Prima ed. del Concorso fotografico: “Cattura l’anima dell’emigrante”

RUOTI. L’Associazione “A.P.S. EudAnima” in collaborazione con l’Avis Ruoti, inaugura la Prima edizione del Concorso fotografico: “Cattura l’anima dell’emigrante” nella giornata del 5 agosto p.v. facendo proprio il motto di Jean L. Godard: “Quando si fotografa un volto, si fotografa l’anima dietro di esso”.

La scelta del tema è suggerita dalla Giornata dell’Emigrante istituita dal Comune di Ruoti tre anni fa. Scelta dettata anche dalla volontà di creare sinergia con la realtà territoriale di appartenenza, “facendo rete e unità in un momento storico in cui si fa sempre più forte l’appello al dialogo, alla condivisione e alla partecipazione democratica, per promuovere il bene del singolo e in esso dell’intera comunità”, come afferma la presidente Maria De Carlo.

Per chi vorrà vivere una giornata suggestiva a contatto con gli emigranti e “catturare la loro anima” in un click, oltre a scambiare quattro chiacchiere e visitare il centro storico con le sue bellezze e storie, potrà farlo fin dalla mattinata del 5 agosto (con un eventuale partecipazione al pranzo comunitario con gli emigranti), e formalizzare poi l’iscrizione nel pomeriggio (dalle 16 alle 17 presso la villa comunale a San Vito) presieduta dal presidente della Giuria, Gianni Pace, esperto ritrattista della fotografia.

L’A.P.S. EudAnima intende “riscoprire le storie e il vissuto di coloro che non sempre sono emigrati per scelte e che hanno una parte del cuore nella comunità di origine”, attraverso uno scatto con quella delicatezza propria della fotografia carica di spontaneità.

La foto che salirà sul podio, e premiata durante la kermess serale, sarà inserita all’interno del Calendario ruotese 2025, grazie alla disponibilità dell’Associazione culturale giovanile Recupero tradizioni ruotesi.

L’invito è esteso a tutti, senza limite di età e di provenienza.

Per ulteriori info: cel. 3391485388 – email: eudanima@gmail.com

Federica Corbisiero – 3760502816

Comunicazione – eudanima@gmail.com