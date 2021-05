Su quel carro di cartapesta, bloccato dalla pandemia da virus a corona, i materani e i tanti visitatori che lo hanno ammirato nelle diverse edizioni della Festa del 2 Luglio in onore della Protettrice Maria Santissima della Bruna, hanno visto viaggiare santi, madonne,personaggi, simboli di fede, sensazioni, immagini di solidarietà che continuano a mantenere immutati nel tempo valori e significati. E così, davanti a un piccolo manufatto di cartapesta e di altri materiali, riprodotto in scala dai giovani ospiti della comunità ” Casa dei giovani” di Matera, quegli stessi valori abbracciano l’intera umanità. E’ il tema dell’accoglienza, sapientemente modellato dai ragazzi guidati dall’ispirato e laborioso Bruno Francione, che ci ha messo con loro tempo, fede e voglia di lasciare un segno. A quanti osservano, commentano, davanti alle immagini di sofferenza, a volte di morte, di speranza di quella gente che giunge in Italia su un barcone attraversando il Mediterraneo.



E allora, su quel carro, la nostra Madonna della Bruna ha una carnagione ancora più scura,perchè approdata qui dalla ‘grande madre Africa’ prima di giungere in città. E con lei quella umanità che attende qualcuno, uomini e donne di buona volontà, dia loro una mano in una Terra – la nostra – dove ricominciare. C’è il sorriso dei volontari, quello di Papa Francesco con un bimbo e sulle fiancate del carro le immagini di quelli che non ce l’hanno fatta o che si impegnano nell’ultima bracciata. Tante immagini e mille colori: quelli della solidarietà, intorno a un mondo che ha bisogno di pace. Bravi ragazzi, in attesa, di poter ammirare – ne siamo certi – il carro della speranza, della inclusione, dopo il presepe della Settimana Santa in cattedrale.