Portate da re, ma incentrate sulla genuinità della cucina contadina con cotiche in brodo di cicoria e minestra maritata a base di carne e verdura, e poi tanto senso pratico nel curare con le pietanze giuste anche qualche malanno. Il cuoco Guaimaro delle campane, alla guida della cucina imperiale di Federico Secondo di Svevia ” Stupor Mundi”, seppe cucinare questo e altro nei suoi trascorsi a corte, tra Germania e Italia meridionale. Ed è attraverso questa figura che lo scrittore Raffaele Nigro descrive situazioni, alleanze e contesto storico di una epopea segnata da un sovrano illuminato, ma con alcuni spaccati in chiaro scuro da ”realpolitik” che era nella logica delle cose. Ne sapremo di più , quando avremo letto il libro, e con la presentazione che lo scrittore farà a Matera il 17 dicembre su iniziativa del Fai. Appuntamento alle 18.00 a Palazzo dei Marchesi di Venusio oggi Viceconte (come riportato in locandina). Ne parleranno con l’autore la presidente del Fai Basilicata, Rosalba Demetrio, e la collega Beatrice Volpe.

Il cuoco dell’imperatore

È il 1208 e Guaimaro delle Campane, originario di una famiglia di fonditori di Melfi, assiste all’uccisione di due carbonai ebrei. Preso dal panico, anziché aiutare i due feriti si dà alla fuga, arruolandosi al seguito della corte di Federico II di Svevia. Grazie alle sue conoscenze mediche e alle doti nell’arte culinaria, viene scelto come cuoco ufficiale del giovane re di Sicilia e di Germania e come figura addetta alla salvaguardia della sua salute, entrando così a far parte di una corte animata da letterati, cantori, giuristi, scienziati e filosofi di cui Federico ama circondarsi. Guaimaro affronterà con lui vittorie e sconfitte, vivendo e trascrivendo i grandi avvenimenti storici, come le lotte con il papa e i comuni, e i semplici momenti di vita quotidiana, la frenesia per i preparativi di sontuosi ricevimenti e la fatica per i lunghi spostamenti della corte viaggiante. Trascorrendo la propria vita, anch’essa ricca di passioni, accanto a Federico e al suo progetto politico, lungo l’arco di mezzo secolo.

In questo romanzo storico, epico, avventuroso e lirico, Raffaele Nigro ci offre un ritratto inedito di Federico II Hohenstaufen, della sua complessa personalità fatta di curiosità intellettuale e superstizioni, amori folli e matrimoni di convenienza, ma soprattutto il volto di un imperatore radicalmente diverso da tanti monarchi del suo tempo: un paladino del diritto e della scienza in un secolo buio, un sostenitore della politica contro la violenza e il promotore di un progetto ambizioso di un’Europa unita ante litteram, di un Mediterraneo dei saperi e di una divisione tra il potere dei papi e quello dello Stato.



BIOGRAFIA DI RAFFAELE NIGRO

Raffaele Nigro (Melfi, 1947) vive a Bari. Dopo il saggio Basilicata tra Umanesimo e Barocco ha pubblicato Narratori cristiani di un Novecento inquieto e Giustiziateli sul campo. Letteratura e banditismo da Robin Hood ai giorni nostri. Nel 1987 con il romanzo I fuochi del Basento ha vinto il Supercampiello. Seguiranno una ventina di romanzi tra cui La Baronessa dell’Olivento, Ombre sull’Ofanto, Dio di Levante, Adriatico, Viaggio a Salamanca e Malvarosa, che ha vinto i premi Biella, Flaiano, Mondello, Maiori. Ha curato le edizioni critiche di Burchiello e la poesia giocosa del ’400 e ’500 e delle opere di Francesco Berni, per il Poligrafico dello Stato. I suoi libri sono tradotti in molte lingue.