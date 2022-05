Non è la prima volta che ne parliamo. Ma se gli spunti offerti dallo scrittore Raffaele Nigro fossero trasferiti in progetti di promozione territoriale beh l’eredità di sovrani illuminati come Federico II di Svevia porterebbero valore aggiunto all’economia locale. Ma , salvo poche lodevoli eccezioni, si continua a restare alla finestra dimenticando tutte le potenzialità della memoria del passato. Ed è quello che accade, come abbiamo avuto modo di riportare in precedenti servizi, per il ”cuoco del re” , e che ribadiamo per la presentazione fatta a Rionero in Vulture nella scorsa settimana. Armando Lostaglio si è seduto a tavola…e ce ne fa immaginare aromi, fatti e personaggi di un pranzo d’alto bordo. Portate da re, ma incentrate sulla genuinità della cucina contadina con cotiche in brodo di cicoria e minestra maritata a base di carne e verdura, e poi tanto senso pratico nel curare con le pietanze giuste anche qualche malanno. Il cuoco Guaimaro delle campane, alla guida della cucina imperiale di Federico Secondo di Svevia ” Stupor Mundi”, seppe cucinare questo e altro nei suoi trascorsi a corte, tra Germania e Italia meridionale. Ed è attraverso questa figura che lo scrittore Raffaele Nigro descrive situazioni, alleanze e contesto storico di una epopea segnata da un sovrano illuminato, ma con alcuni spaccati in chiaro scuro da ”realpolitik” che era nella logica delle cose.



LA PRESENTAZIONE A RIONERO

Rionero in Vulture. Una intensa serata letteraria nelle Scuderie di Palazzo Fortunato ha visto protagonista “Il cuoco dell’Imperatore” , ultima fatica letteraria di Raffaele Nigro, edito da La Nave di Teseo, 2021. Promosso dall’ Unilabor in collaborazione con Archeoclub, Fondazione Fortunato, FAI, Circolo 73, Fidapa e Proloco di Rionero, il Convegno, patrocinato dal Comune, ha suscitato larghi consensi ed il nutrito pubblico ha apprezzato i ricchi interventi dell’autore Raffaele Nigro, della Presidente dell’Unilabor Giuseppina Cervellino, del Sindaco Mario Di Nitto, di Rubino Grieco, Vicepresidente dell’ Unilabor, di Maria Teresa Imbriani, Vicepresidente della Fondazione Fortunato, di Paola D’Antonio, Capo Delegazione FAI del Vulture Melfese Alto Bradano, di Antonio Cecere, Presidente Archeoclub di Rionero. Un intenso e significativo dibattito su un libro prezioso che cade a 35 anni dal premio Campiello che lo scrittore di Melfi si aggiudico’ con il romanzo I fuochi del Basento. In questo arco temporale, Nigro ha dato alle stampe molti altri romanzi e saggi storici, articoli e riflessioni che vedono al centro il Meridione e la sua controversa storia.

Allora come in questo romanzo, è la narrazione storica, epica e lirica che fa di Raffaele Nigro un autore originale nel panorama letterario nazionale e non solo. Nigro ci apre un universo inedito su una personalità di ampio respiro europeo, di vedute lungimiranti: Federico II Hohenstaufen. La sua articolata e costante attività eleva ogni suo movimento ad estrema curiosità intellettuale, non disgiunta a mire imperiali e di assoluta imposizione delle proprie idee, certamente in contrasto con il corso storico di una epoca fatta anche di superstizioni, di incessanti lotte fra potere papale e quello imperiale. Ma Nigro va anche oltre, mette in luce amori impossibili e matrimoni di convenienza, partendo da un servitore che dalla cucina vede il decorso della storia secondo una propria visione. A Nigro tuttavia, che da sempre indaga con ostinata propensione intellettuale il meridione nel cuore del Mediterraneo, interessa disegnare anche e soprattutto il profilo di un imperatore radicalmente diverso da tanti regnanti del suo tempo, aperto come era alla conoscenza di arti e natura, di popoli e di regine, troppo avanti rispetto al suo tempo.Il Convegno ha inteso omaggiare questo profondo autore lucano.



Il cuoco dell’imperatore

È il 1208 e Guaimaro delle Campane, originario di una famiglia di fonditori di Melfi, assiste all’uccisione di due carbonai ebrei. Preso dal panico, anziché aiutare i due feriti si dà alla fuga, arruolandosi al seguito della corte di Federico II di Svevia. Grazie alle sue conoscenze mediche e alle doti nell’arte culinaria, viene scelto come cuoco ufficiale del giovane re di Sicilia e di Germania e come figura addetta alla salvaguardia della sua salute, entrando così a far parte di una corte animata da letterati, cantori, giuristi, scienziati e filosofi di cui Federico ama circondarsi. Guaimaro affronterà con lui vittorie e sconfitte, vivendo e trascrivendo i grandi avvenimenti storici, come le lotte con il papa e i comuni, e i semplici momenti di vita quotidiana, la frenesia per i preparativi di sontuosi ricevimenti e la fatica per i lunghi spostamenti della corte viaggiante. Trascorrendo la propria vita, anch’essa ricca di passioni, accanto a Federico e al suo progetto politico, lungo l’arco di mezzo secolo.

In questo romanzo storico, epico, avventuroso e lirico, Raffaele Nigro ci offre un ritratto inedito di Federico II Hohenstaufen, della sua complessa personalità fatta di curiosità intellettuale e superstizioni, amori folli e matrimoni di convenienza, ma soprattutto il volto di un imperatore radicalmente diverso da tanti monarchi del suo tempo: un paladino del diritto e della scienza in un secolo buio, un sostenitore della politica contro la violenza e il promotore di un progetto ambizioso di un’Europa unita ante litteram, di un Mediterraneo dei saperi e di una divisione tra il potere dei papi e quello dello Stato.



BIOGRAFIA DI RAFFAELE NIGRO

Raffaele Nigro (Melfi, 1947) vive a Bari. Dopo il saggio Basilicata tra Umanesimo e Barocco ha pubblicato Narratori cristiani di un Novecento inquieto e Giustiziateli sul campo. Letteratura e banditismo da Robin Hood ai giorni nostri. Nel 1987 con il romanzo I fuochi del Basento ha vinto il Supercampiello. Seguiranno una ventina di romanzi tra cui La Baronessa dell’Olivento, Ombre sull’Ofanto, Dio di Levante, Adriatico, Viaggio a Salamanca e Malvarosa, che ha vinto i premi Biella, Flaiano, Mondello, Maiori. Ha curato le edizioni critiche di Burchiello e la poesia giocosa del ’400 e ’500 e delle opere di Francesco Berni, per il Poligrafico dello Stato. I suoi libri sono tradotti in molte lingue.

