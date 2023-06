Strisce bizzarre…a Strane Nuvole

La mostra “BD – Bizarres Dessins” della fumettista Alessandra Marsili, tradotta liberamente dal francese strisce bizzarre o, come vi pare, disegni bizzarri e di quelli in tema con la visione di quel mondo che continua a ospitare lavori di vario tipo in quel di ‘’ Strane nuvole’’. Dodici tavole che aprono alla curiosità come il volte di quella ragazzina con il naso all’insù, raffigurato nella locandina. Il resto è nel cielo azzurro della mostra, che si inaugura a Matera domenica 18 giugno. Passate parola…



Domenica 18 giugno l’associazione di promozione sociale dedita alla promozione e alla diffusione della cultura del fumetto, Strane Nuvole, inaugurerà una mostra personale della fumettista Alessandra Marsili.

L’esposizione offre, in 12 tavole scelte insieme al curatore Roberto Ditaranto, una piccola panoramica del lavoro di Marsili. Fumettista classe ’95, ha già alle spalle numerose pubblicazioni in Italia e in Francia. Dopo essersi diplomata alla Scuola internazionale di Comics di Firenze, dove dal 2020 insegna storytelling per il corso di Fumetto, pubblica nel 2018 con il collettivo Mojo Autoproduzioni il primo volume della serie “GUSCI”. Lo stesso anno fa il suo esordio in Francia pubblicando “Scouick! Ma vie de souris” per Edition Sarbacane. Fumettista prolifica, pubblica sia come disegnatrice che come autrice unica, con diverse case editrici quali Beccogiallo e la francese Jungle Etidion. Nel 2021 realizza, per i testi di Lorenzo Palloni, una delle tre storie del Dylan Dog Color Fest 39. L’anno successivo, ancora con Palloni che la indica come <>, pubblica per Ankama Editions “Effroyable Shermann” recentemente portato in Italia da Saldapress con il titolo di “L’ignobile Shermann”.

La mostra “BD – Bizarres Dessins” sarà inaugurata domenica 18 giugno alle 19.30, presso la sede di strane Nuvole, in via Gattini 8 a Matera e resterà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00 fino al 15 luglio. A completare l’evento inaugurale un live painting di Alessandra Marsili.

