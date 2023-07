Storie dal Campo 65… quella del caporale Holtom

Fa sempre piacere sapere da Domenico Bolognese che costanza, impegno, fino alla testardaggine finiscono con l’aprire pagine di memoria passate per Campo 65 e finite dall’altra parte del mondo. Come quella del caporale Holtom passato dall’Africa ad Altamura su una Land Rover. Una foto in bianco e nero, in divisa, uno scritto e l’eredità della figlia ottantenne che è giunta, nei giorni scorsi ad Altamura. Dal paradiso degli angeli di Campo 65 un battito d’ali di riconoscenza. E la nota postata sulla pagina social del Campo ne è una conferma



IL POST

Miei cari, è passato un bel po’ di tempo dalla mia ultima lettera … al momento mi trovo in Italia che mi piace molto di più del Nord Africa. Mi sembra di essere in un certo qual modo a “casa” è comunque è già tanto essere di nuovo in Europa.

Non fa troppo caldo e la gente è molto contenta di vederci, al contrario di quello che mi aspettavo”

Altamura 24 settembre 1943, Caporale Albert Holtom, compagnia A, 2° Battaglione Reggimento Paracadutisti.

80 anni dopo la lettera di Albert, sua figlia Anne (80 anni), ed il nipote Paul sono sulle tracce del caporale Holtom il Land Rover dalla Tunisia fino all’Olanda passando per Altamura.

Stamattina abbiamo riconosciuto e ritrovato assieme i principali luoghi rappresentati nelle foto di famiglia sbiadite dal tempo: Villa De Nora, Liceo Classico Cagnazzi, il Corso.

Un particolare ringraziamento a Vito Vitale il quale ci ha aperto le Un particolare ringraziamento a Vito Vitale il quale ci ha aperto le porte di Villa De Nora su via Matera, quartier generale del Battaglione.

In autunno ci saranno tutta una serie di eventi ed incontri, nell’ambito della Terza edizione della Rassegna Storie dal Campo, ad ottant’anni esatti esatti dalla occupazione nazista di Altamura e liberazione ad opera degli Alleati.

To be continued …