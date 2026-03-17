Storia e ruolo della chiesa di Serra Rifusa nel video racconto di Nino Vinciguerra

Rieccolo con una nuovo appuntamento per la comunità materana a raccontare un luogo, un personaggio, un evento di storia cittadina da conoscere, approfondire. Eustachio ”Nino” Vinciguerra questa volta si soffermerà su una pagina di storia moderna, al giro di boa del mezzo secolo di vita come il quartiere di Serra Rifusa che la ospita, incentrata sulla parrocchia di Maria Madre della chiesa. La racconterà, alle 19.30 di domenica 22 marzo, presso l’auditorium parrocchiale in via dei Dauni, con la proiezione del video ”Serra Rifusa Maria Madre della Chiesa una storia inscindibile”. Non vi anticipiamo nulla ma cantiere, uomini di chiesa, laici, eventi che ne ha fatto e continueranno a farne un ”legame inscindibile” si susseguiranno nelle immagini e negli approfondimenti di Nino, con quella passione e amore per la città portato avanti nel solco di quell’impegno sostenuto insieme all’associazione ”Resiliens”. La Matera da conoscere, valorizzare e amare.

