Il sondaggio sul sito Open Matera si è concluso con una indicazione per gran parte prevedibile e con l’architetto Ettore Stella, progettista del cineteatro Duni, che ha sorpassato nelle preferenze dei materani (quelli che hanno potuto farlo, come abbiamo riportato in altro servizio) per contribuire a indicare all’Amministrazione comunale, attraverso l’iniziativa ” Monumentali Racconti” i possibili nomi di figure illustri del passato che hanno promosso la città e il suo territorio. E dalle indicazioni si passerà al laboratorio di artisti per realizzare quattro statue da collocare all’interno della villa comunale, intitolata all’Unità d’Italia, di via Tommaso Stigliani-via Amendola-via Annunziatella. Il sondaggio, ricordiamo che aveva valore informale ed esplorativo, si è concluso domenica 7 febbraio. Ma è intento dell’Amministrazione comunale, come ci ha preannunciato il sindaco Domenico Bennardi, coinvolgere maggiormente la popolazione e con soluzioni tecniche organizzative da mettere a punto su un numero ristretto di personaggi. Bene, auspicando che siti web e social del Comune diventino punto di riferimento della città per tutta una serie di servizi e informazioni di pubblica utilità. Naturalmente occorrerà adeguarsi e cambiare mentalità con l’impiego, per esempio, di quello ”spid” che la Pubblica Amministrazione richiede. Tempo al tempo e, ripetiamo fino alla noia, con adeguata campagna di sensibilizzazione e di alfabetizzazione che va applicata sopratutto nel reale. Perchè gli spot, per quanto utili, passano come l’acqua sul marmo… Ma torniamo alla classifica dei più votati, con tanti nomi finiti in coda alla classifica insieme alle donne. Segno che nella promozione culturale della memoria cittadina c’è tanto da fare, con iniziative dedicate e continue (premi, giornate culturali, toponomastica cittadina, lavoro di rete tra scuola e istituzioni ecc). Altrimenti l’oblio prenderà il sopravvento. In cima alla lista dei preferiti c’è Ettore Stella, il che – è un auspicio – fa ben sperare che progetto e cantiere di recupero e riorganizzazione possano diventare realtà. Ne abbiamo parlato in altre occasioni citando il lavoro proposto dall’architetto Luigi Acito e dell’apporto che professionalità diverse, vista la tipologia dell’intervento, possano dare per restituire alla città e al territorio quel teatro che è mancato durante l’anno da capitale europea della cultura.



La classifica del sondaggio

Ettore Stella (184), Carlo Levi (155), Egidio Romualdo Duni (87), Domenico Ridola (74), Luigi Guerricchio(54), Rocco Scotellaro (41), Isabella Morra (20), Teresa Vezzoso (11), Leonardo Sinisgalli (8), Eustachio Paolo Lamannna (7), Albino Pierro (7), Josè Garcia Ortega (7), Tommaso Stigliani (6), Margherita Nugent (2), Laura Battista (2)

PERSONAGGI NATI A MATERA O IN PROVINCIA DI MATERA CHE HANNO DATO LUSTRO ALLA CITTÀ E AL TERRITORIO

1. Eustachio Paolo Lamanna (filosofo, Matera 1885 – Firenze 1997)

2. Luigi Guerricchio (Artista, Matera 1932 – Matera 1996)

3. Ettore Stella (Architetto, Matera 1915 – Altamura 1951)

4. Tommaso Stigliani (Poeta, Matera 1573 – Roma 1651)

5. Egidio Romualdo Duni (Musicista, Matera 1708 – Parigi 1775)

6. Domenico Ridola (Medico e archeologo, Ferrandina 1841 – Matera 1932)

7. Rocco Scotellaro (Poeta, Tricarico 1923 – Portici 1953)

8. Albino Pierro (Poeta, Tursi 1916 – Roma 1995)

9. Isabella Morra (Poetessa, Valsinni 1520 – Valsinni 1545)

10. Teresa Vezzoso (docente e filantropa, Matera 1912 – Matera 1996)

PERSONAGGI NON NATI A MATERA O IN PROVINCIA DI MATERA CHE HANNO DATO LUSTRO ALLA CITTÀ E AL TERRITORIO

11. Carlo Levi (Artista, Torino 1902 – Roma 1975)

12. Margherita Nugent (Scrittrice, critica d’arte, Firenze 1891 – Trieste 1954)

13. José García Ortega (Artista, Arroba de los Montes 1921 – Parigi 1990)

14. Laura Battista (poetessa, Potenza 1845 – Tricarico 1884)

15. Leonardo Sinisgalli (Poeta, saggista e critico d’arte, Montemurro 1908 – Roma 1981)