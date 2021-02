L’indicazione dell’architetto Ettore Stella al primo posto delle preferenze nel sondaggio orientativo promosso dal Comune di Matera per realizzare quattro statue nella villa comunale, con l’iniziativa ‘ Monumentali racconti’, ha destato commenti positivi sopratutto tra quanti legano buona architettura, progettualità alle sorti del teatro Duni che la città attende possa tornare alla fruizione pubblica.



Il presidente provinciale dell’Ordine Pantaleo De Finis evidenzia un aspetto sentito da più parti. ” I materani – ha detto De Finis- dimostrano che c’è voglia di architettura e di bellezza. Non sempre è necessario ricorrere a figure esterne. La nostra comunità ha espresso e continua a esprimere professionisti di qualità, che vanno solo riconosciuti e valorizzati”. Messaggio preciso e pienamente condivisibile. Giuste aperture, confronti, ma valorizziamo le nostre risorse professionali che ci sono in vari campi e con un occhio particolare ai giovani.



Ricordiamo il concorso per la piazzetta del Carro trionfale riservato proprio ai giovani architetti (vinse Fabrizio Palumbo) e con un preciso segnale preciso ai segni dei luoghi…riportati nel tufo, sulle cancellate (ispirate alla facciata dell’impianto moderno attiguo al mulino Alvino) e all’acqua, ricordando i ”pilacci” del passato. Da una parte gli architetti, ma anche tanti cittadini e lettori (compresi quelli che non hanno potuto partecipare al sondaggio per i motivi segnalati in altri servizi) su Egidio Romualdo Duni e il rammarico che le donne siano state poco considerate. Altri avrebbero voluto che nel sondaggio fossero tenuti in considerazione figure del cinema come Pier Paolo Pasolini.



Altri ancora hanno invitato a non creare sovraesposizioni e ridondanze con ulteriori intitolazione e dedicazioni. Comunque l’iniziativa dell’Amministrazione comunale è piaciuta, che va rivista nelle modalità organizzative anche per coinvolgere un numero maggiore di cittadini come segnalato nel servizio https://giornalemio.it/cultura/stella-levi-duni-ridola-per-le-statue-dei-materani-ma-non-e-finita/ . La lista dei concittadini illustri o quanto meno famosi , per popolarità, è lunga e abbraccia anche i quartieri. Da Peppino Persia ” U’ matnèt” , noto per la tradizione musicale durante il carnevale, a ” Bice” , Domenica Moliterni, la tabaccaia di via Fiorentini che concluse l’attività in via Enrico Fermi . E, a proposito di villa Comunale, il suggerimento di dedicargli un busto è andato anche a Francesco Paolo Adorisio https://giornalemio.it/cultura/ricordi-della-villa-cara-vecchia-giostrina-della-famiglia-adorisio/ quel simpatico e volitivo signore che nella Prima Repubblica faceva felici tanti bimbi con una giostrina di fiabe spinta a mano… Lista lunga. E se i materani ricordano è un fatto positivo, a difesa della propria identità.