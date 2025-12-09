”Stai male, quando stai bene” A Matera Macaluso e la sua vita bipolare

Detta così può sembra paradossale e pone mille interrogativi. Ma raccontata dal diretto interessato, che ha vissuto quella condizione, Fabio Macaluso, c’è da ascoltare per quanto racconterà a Matera, il prossimo 10 dicembre, nel corso di un evento organizzato dall’Associazione ”Energheia”. L’occasione, tutta autobiografica, è offerta dalla presentazione del suo libro ” Volevo un tè al limone. La mia vita bipolare” insieme ad Edoardo De Ruggieri, Antonio Andrisani e Italo Massari. Tre materani, con esperienze, e modi di sentire diversi che al Caffè Tripoli avranno modo di sorseggiare una versione tutta pugliese di quella bevanda di consumo pomeridiano. La sinossi e la presentazione di Energheia ce ne danno un assaggio. Macaluso è figura poliedrica, essendo giurista, ex manager e presidente della Fondazione Casa Rossa di Bari, impegnato in un progetto lungimirante e di stretta attualità per recuperare un luogo della memoria: gli spazi di un ex campo di concentramento fascista.



Sarà presentato a Matera Mercoledì 10 Dicembre – alle ore 18.00 al Caffè Tripoli -, il libro di Fabio Macaluso. “Volevo un tè al limone. La mia vita bipolare”.

Un romanzo autobiografico dove l’ex manager racconta in modo ironico il suo periodo di stress. A dialogare con l’autore vi saranno: Edoardo De Ruggieri, Antonio Andrisani, Italo Massari.

Fabio Macaluso, giurista, esperto di comunicazioni e diritto d’autore, è stato manager di alcune tra le maggiori aziende italiane e docente a contratto presso varie università nelle materie della proprietà intellettuale e della protezione dei dati personali, sulle quali ha pubblicato diversi saggi. È presidente della Fondazione Casa Rossa di Bari, che si propone il recupero e la valorizzazione degli spazi di un ex campo di concentramento fascista nell’agro di Alberobello.



A trentun anni Fabio Macaluso è un manager di successo, protagonista dell’avventurosa fase di avvio di una delle più promettenti startup italiane. Nello stesso periodo diventa il peggior nemico di se stesso. Prigioniero dei suoi pensieri, inizia una discesa agli inferi che lo condurrà al ricovero e alla diagnosi: disturbo bipolare. Oggi, posta la giusta distanza da eventi ed emozioni, ripercorre quella che non è solo la storia della sua malattia, ma di una presa di coscienza che avviene nella vita di ciascuno quando si guardano in faccia i propri limiti. Come si rinasce dalle ceneri, dopo che il mondo è andato in pezzi? Come si colma la voragine oscura in cui ti spinge la depressione? Come si convive con il ricordo delle azioni commesse quando la mente andava troppo su di giri? Un cammino più che accidentato quello di chi si scopre bipolare, perché l’esistenza stessa può coincidere con la malattia, divenendo drammatica finzione, in cui gli effetti del malessere si confondono con la causa e ci si sente instancabili, ottimisti all’inverosimile: «“Stai male quando stai bene”, queste cinque parole racchiudono l’insidia del mio disturbo». Tra potenti flashback e toccanti riflessioni, l’autore racconta le fasi più dure e la leggerezza dei momenti autentici di condivisione, la ricerca del delicato equilibrio tra terapia e farmaci per affrancarsi dalle visioni distorte create dalla mente, i passi per riprendersi il proprio tempo e far prevalere gli affetti, senza per questo rinunciare alla libertà e alla curiosità intellettuale. Con coraggio e con la stessa intensità con cui l’ha vissuta, rilegge la sua esperienza illuminandola di nuova consapevolezza: «Siamo fatti di memoria: il nostro edificio è più solido se ci avvaliamo delle nostre fondamenta, adattandole o ricostruendole dopo ogni crisi».

