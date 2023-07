Squilli di tromba da Como per il 2 Luglio.

Poteva il musicista materano Pasquale Gravela dimenticarsi della Festa della Bruna, pur a 1000 chilometri di distanza dalla Città dei Sassi? Certamente no…e allora fiato alle trombe per gli squilli della Cavalcata del 2 luglio. E così, poco prima della mezzanotte, all’esterno del Sorso Bistrot& jazz restaurant di Como, in compagnia del simpatico proprietario Mattia, ha lanciato una carica di vibranti note per la Madonna della Bruna. Applausi virtuali sui social e reali in zona, a cominciare da Mattia da Vipiteno che sa della ricorrenza e ha fatto i complimenti alla meravigliosa Matera. Naturalmente aspettiamo Pasquale, amico e band a Matera per una grande session da ”chiamata” jazz. Il 2 luglio, il 23 giugno per la visita al carro trionfale o all’Ottava? Pasquale, pensaci tu. Papà Tonino (musicista della Prima Repubblica) pronto a organizzare…



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029i4DEHrRjDgRbHWPzQ4ynfjVk6qT4MjZwPiYjAam7yQ4w7A7Bc7EndxuEY7bSPRTl&id=100000461540513&sfnsn=scwspwa