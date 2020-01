Regalo dell’Epifania a Montescaglioso con una calza colma di cultura, solidarietà, inclusione e legalità. A darcene notizia, anzi due…, il globetrotter cantautore Francesco Lomonaco con la donazione alla biblioteca del paese dell’Abbazia, della Musica e della lotta alla legalità, del libro di Pierdonato Zito, ergastolano, e concittadino impegnato in progetti formativi e informativi verso i giovani ” Indimenticabile Padre. Ricordi di un ergastolano” e con tanto di lettera di accompagnamento. Libro che, ricordiamo, è stato presentato lo scorso novembre a Matera https://giornalemio.it/cultura/zito-a-matera-tra-lezioni-di-vita-e-ricordi-di-un-ergastolano/ nel corso di un incontro al cinema comunale ” Guerrieri” E l’altra è la biblioteca della legalità (Bill) sezione di Matera che coinvolge istituzioni e associazioni locali. Uno scaffale che, oltre a ”Indimenticabile Padre. Ricordi di un Ergastolano” conta ormai decine di titoli che i ragazzi possono leggere per sapere, conoscere, approfondire, fare tesoro delle riflessioni quanti hanno sbagliato e di altri che trattano temi del disagio, ma che con loro esperienza possono essere di esempio per non prendere strade sbagliate e senza uscita.

LE NOTIZIE…

Prima Notizia

———

Anno nuovo libri nuovi.

La Biblioteca Comunale di Montescaglioso da oggi si è arricchita di un nuovo Titolo: “Indimenticabile Padre. Ricordi di un ergastolano”-

Pierdonato Zito ha preso carta e penna e ha scritto al Comune di Montescaglioso..

“Al Comune di Montescaglioso (MT)

Oggetto:

donazione libro “Indimenticabile padre: ricordi di un ergastolano” di Zito Pierdonato, Herald Editore, Roma.

Il sottoscritto Zito Pierdonato, nato a Montescaglioso il 03/05/1959 è felice di donare il libro in epigrafe alla Biblioteca Comunale di Montescaglioso con la certezza che esso contribuirà a dare lustro alla comunità montese attraverso la descrizione di usi, costumi, tradizioni locali cui mio padre, reduce di guerra e Presidente dell’Associazione Combattenti, fu parte attiva.

Cordiali saluti,

Napoli, Secondigliano: 11/12/2019 ”

Seconda Notizia

————

Ergastolano spezza le catene con la scrittura e la Biblioteca della Legalità accoglie il suo libro.

Il libro “INDIMENTICABILE PADRE. Ricordo di un ergastolano” di Pierdonato Zito – Herald Editore, entra a far parte della Biblioteca itinerante

BILL, (Biblioteca della Legalità) sezione di Matera – composta da Enti, Agenzie Educative e associazioni. Capofila della sezione Baslilicata la Unione Italiana Sport per Tutti (UISP di Matera).



La Biblioteca della Legalità nasce per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura.



I destinatari sono bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni dei territori dove BILL è presente, Insegnanti, educatori, genitori, bibliotecari, librai e operatori dei territori dove BILL è presente.

La BILL è attualmente presente, oltre che a Matera, Isola del Piano e nella Provincia di Pesaro e Urbino, ad Alessandria, Ancona, Alta Valle del Reno, Latina, Mantova, Padova, Roma, Verona etc. Molti gli incontri di formazione finora avvenuti e che si succedono con una discreta stabilità, di mese in mese nei vari territori dove BILL è presente, numerose le scuole che hanno avuto ospite la bibliografia, che continua a circolare e crescere.



Scrive Pierdonato Zito: ” Indimenticabile padre: ricordi di un ergastolano è un libro che ho cominciato a scrivere in un periodo particolare della mia vita, cioè quando ero sottoposto al regime penitenziario dell’art. 41 bis, il cosiddetto “carcere duro”. Quanto più ero “compresso”, tanto più sentivo forte ribollire il desiderio di scrivere sulle mie radici”. “Questo libro rappresenta tutto ciò che fermentava dentro il mio animo, e venne fuori come un’esplosione. Lo scrissi immaginando di aver di fronte i miei tre figli: Mariana, Nunzio e Francesco, allora piccoli, ai quali raccontavo la storia del loro valoroso nonno paterno che non avevano mai conosciuto. Sepolto come ero in quel rigido regime custodialistico, scrivere per me fu una espressione di vita”. “[…] Travolto dai tragici eventi della seconda guerra mondiale, mio padre si sentì tuttavia partecipe e parte attiva consapevole di quel processo storico che suo malgrado lo coinvolse, come testimoniano le tante missive recuperate dell’epoca, dal fronte e dai vari campi di prigionia”. “In un mondo globalizzato e iperconnesso dove la figura paterna ha subito una vera e propria “evaporazione”, io come quegli uomini di belle speranze lancio in mare una bottiglia con dentro un messaggio che contiene un exemplum nel quale non è il padre a spiegare il senso della vita, ma è il padre che mostra attraverso la sua vita, che la vita può avere senso. Un padre che si prodiga di riparare e proteggere il figlio dalle ustioni traumatiche della vita, in modo che la vita del figlio possa essere animato sempre dalla speranza. Un exemplum di cui le nuove generazioni, credo, abbiano disperatamente bisogno”.

NOTE sull’Autore:

Zito Pierdonato, nato a Montescaglioso (MT) il 03/05/1959 è in carcere ininterrottamente dal 1995, condannato alla pena dell’ergastolo ostativo. La stampa si è occupato di lui negli anni ’90, accusato di essere il capo promotore di un clan di stampo mafioso operante nella provincia di Matera durante gli anni di piombo che coinvolse l’hinterland materano agli inizi di quegli anni. Tra carcerazioni pregresse e quella in corso, in totale ha scontato 30 anni di carcere, di cui 8 in regime di 41 bis. Dal mese di febbraio 2019 ha cominciato a beneficiare di permessi premio. Sposato, è padre di tre figli. Dopo aver girato numerosi istituti di pena è attualmente detenuto nel Centro Penitenziario di Secondigliano a Napoli, dove continua a scontare la sua pena. Qui si è diplomato nell’a.s. 2017/18 presso il Liceo delle Scienze Umane “L. Bassi” di Sant’Antimo (NA) da privatista. Attualmente è iscritto presso l’Università “Federico II” di Napoli alla facoltà di Sociologia. Profondo conoscitore delle arti marziali che ha praticato in gioventù, è un pittore autodidatta ed ha partecipato con le sue opere a diverse mostre pittoriche. Ha partecipato, in qualità di giurato, al premio letterario “Premio Napoli” nel 2017 e nel 2018. Molti suoi articoli sono stati pubblicati su libri e riviste varie, inoltre scrive sul blog www.urladalsilenzio.it in cui sono stati pubblicati molti suoi articoli e dipinti; ha prodotto diversi manoscritti: Ricordi di un figlio, I colori del buio, Alla ricerca dei giochi perduti, che saranno oggetto di prossime pubblicazioni.





Per saperne di più sulla Biblioteca della Legalità:Contesto

In Italia non si legge quanto si dovrebbe. Per tanti motivi: la lettura nelle scuole e l’istituto della biblioteca scolastica è ancora lasciata all’iniziativa dei singoli e non è definita da una legge, poche risorse per le biblioteche di pubblica lettura e poca tutela delle librerie indipendenti. Al contrario le percentuali sulla criminalità, sono ancora drammaticamente alte e non riguardano solo, come è comune pensare, il Sud Italia, ma anche le zone considerate più lontane da questa emergenza. Due emergenze assai critiche che agiscono in due ambiti nevralgici per la costruzione di cittadini consapevoli di un Paese avanzato: cultura e senso civico. Il primo nucleo della Bill, Biblioteca della legalità, nasce in provincia di Pesaro e Urbino, a Isola del Piano, in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Obiettivo del progetto è anche lo sviluppo di un modello di gestione della biblioteca che possa essere replicato agevolmente in altri territori, tramite l’acquisto dei titoli indicati dal progetto, creando una rete delle varie esperienze interconnettendole e creando momenti di condivisione e di formazione.



Obiettivi

La BILL Biblioteca della Legalità parte dalla convinzione che questi due fattori (lettura e legalità) siano intimamente legati e intende realizzare uno strumento atto a promuoverli contestualmente a partire dalle giovani generazioni al fine di promuovere una maggiore qualità della vita democratica.Il progetto vuole diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia, della qualità di relazioni rispettose della dignità di se stessi e degli altri e del mondo che abitiamo, tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura, nella convinzione che le storie abbiano un ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere questi valori al fine di costruire un immaginario condiviso all’interno del quale il principio di vivere nella legalità acquista una centralità fondamentale.Lo sviluppo di un modello di gestione della biblioteca che possa agevolmente essere replicato in altri territori, tramite l’acquisto dei titoli indicati dal progetto, creando una rete delle varie esperienze interconnettendole e creando momenti di condivisione e di formazione.È intenzione di IBBY Italia di portare il progetto BILL all’attenzione delle altre sedi IBBY in Europa e nel mondo, per costruire una rete internazionale di confronto sui libri e sulle istanze che sono alla radice della Biblioteca della Legalità.



Attività

Rete tra gli attori principali della BILL: IBBY Italia, anche attraverso i suoi comitati locali, AIB, AnM, Comuni, Libera Contro Le Mafie, Forum del Libro e associazioni e istituzioni che sul territorio possano efficacemente realizzare il lavoro della BILL.Formazione agli adulti, insegnanti, genitori, bibliotecari, librai e operatori sui temi della legalità, giustizia, responsabilità e cittadinanza a cura degli appartenenti alla rete BILL e di esperti di volta in volta chiamati per la formazione.

Una bibliografia circolante per bambini e ragazzi con libri selezionati e scelti che trattino il tema della giustizia e della legalità democratica; che supporti la scuola nel compito dell’educazione alla responsabilità. destinata oltre che alle scuole, al mondo associativo e alle istituzioni che intendano utilizzarla in accordo con i principi ispiratori del progetto e nel rispetto del regolamento stabilito dai soci fondatoriLa BILL è replicabile: qualunque soggetto può richiedere di replicare sul proprio territorio il modello della Biblioteca della Legalità. Si aderisce alla BILL sul sito de La Biblioteca della Legalità