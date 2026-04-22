Spera e Loscalzo al mercoledì letterario di Palazzo Viceconte

Due autori e altrettanti lavori degni di attenzione e riflessione con Enzo Spera, autore del libro Rabdomante di parole (Bertoni, 2025) e Donato Antonio Loscalzo, Il rintocco mancato (Transumanti 2025) che non mancheranno di interessare appassionati e curiosi nella serata di mercoledì 22 aprile per gli incontri letterari a Palazzo Viceconte. L’esauriente comunicato stampa invita a rafforzare o ad attivare, per quanti non conoscono il piacere di leggere un libro, il piacere delle buone letture che continuano nelle prossime settimane.



COMUNICATO STAMPA

Terzo appuntamento dei “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte”.

Mercoledì 22 aprile, ore 18.00 – Un incontro con due autori: Enzo Spera,

Rabdomante di parole (Bertoni, 2025) e Donato Antonio Loscalzo, Il rintocco

mancato (Transumanti, 2025).—————————————————————————————————

Mercoledì 22 aprile, alle ore 18.00, a Matera, nella Sala dei Tarocchi di

Palazzo Viceconte (via San Potito 7), e in programma il terzo

appuntamento dei “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte”, la nuova

rassegna culturale che introduce in citta un format originale e mai realizzato

prima, fondato sul dialogo diretto tra autori, giornalisti e docenti universitari,

con l’obiettivo di offrire al pubblico momenti di approfondimento e confronto

sulla produzione letteraria contemporanea.

Protagonisti dell’incontro saranno Enzo Spera, con il suo libro Rabdomante

di parole (Bertoni, 2025) e Donato Antonio Loscalzo, con il volume Il

rintocco mancato (Transumanti, 2025). A dialogare con i due autori saranno

la giornalista Sissi Ruggi e il docente dell’UNIBAS Francesco Marano in un

confronto che ripercorrera atmosfere, memorie e suggestioni legate a una

stagione culturale e sociale particolarmente significativa.



Il ciclo di incontri proseguira con i seguenti appuntamenti: 29 aprile con

Mauro Fiorentino, autore di Tra bufalo e la locomotiva. Storia giovanile di

un professore napoletano (Editoriale Scientifica, 2025), interventi di

Francesco Giusto e Mariavaleria Mininni; 6 maggio con Arcangelo

Popolizio, autore de La fabbrica dei fuochi (Manni Editore, 2025), interventi

di Pasquale Doria e Ferdinando Mirizzi, letture di Lisa Falagario e

intermezzi musicali di Maria Moramarco e Luigi Bolognese.

La rassegna si arricchisce inoltre di due appuntamenti speciali dedicati alla

poesia, coordinati da Maria Antonella D’Agostino e Vito Davoli, in

programma in giorni diversi rispetto al consueto appuntamento del

mercoledì: il 24 aprile sul tema Tra rima e prosa. Una finestra aperta sul

mondo, con Cristiano D’Orazio; il 25 aprile sul tema La parola e il potere

del messaggio, con Bruno Mohorovich e Dante Maffia.

“Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte” sono promossi

dall’Associazione Culturale Matera Poesia 1995, in collaborazione con

Palazzo Viceconte e Lions Club Matera Host, e curati da Maria Antonella

D’Agostino e Michele Saponaro.

La rassegna ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del

Comune di Matera e dell’Università degli Studi della Basilicata, e vede la

partecipazione delle librerie di Matera: Dell’Arco, Di Giulio, Giannatelli,

Mondadori.

Con questo nuovo format, i Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte si

candidano a diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale

materano, capace di coniugare qualita scientifica, divulgazione e

partecipazione.

Siete invitati a partecipare: ingresso libero!

Informazioni / contatti mobile +39 338 819 6347 materapoesia@gmail.com

Matera, 20 aprile 2026