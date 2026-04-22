Spera e Loscalzo al mercoledì letterario di Palazzo Viceconte

Due autori e altrettanti lavori degni di attenzione e riflessione con Enzo Spera, autore del libro Rabdomante di parole (Bertoni, 2025) e Donato Antonio Loscalzo, Il rintocco mancato (Transumanti 2025) che non mancheranno di interessare appassionati e curiosi nella serata di mercoledì 22 aprile per gli incontri letterari a Palazzo Viceconte. L’esauriente comunicato stampa invita a rafforzare o ad attivare, per quanti non conoscono il piacere di leggere un libro, il piacere delle buone letture che continuano nelle prossime settimane.
COMUNICATO STAMPA
Terzo appuntamento dei “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte”.
Mercoledì 22 aprile, ore 18.00 – Un incontro con due autori: Enzo Spera,
Rabdomante di parole (Bertoni, 2025) e Donato Antonio Loscalzo, Il rintocco
mancato (Transumanti, 2025).—————————————————————————————————
Mercoledì 22 aprile, alle ore 18.00, a Matera, nella Sala dei Tarocchi di
Palazzo Viceconte (via San Potito 7), e in programma il terzo
appuntamento dei “Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte”, la nuova
rassegna culturale che introduce in citta un format originale e mai realizzato
prima, fondato sul dialogo diretto tra autori, giornalisti e docenti universitari,
con l’obiettivo di offrire al pubblico momenti di approfondimento e confronto
sulla produzione letteraria contemporanea.
Protagonisti dell’incontro saranno Enzo Spera, con il suo libro Rabdomante
di parole (Bertoni, 2025) e Donato Antonio Loscalzo, con il volume Il
rintocco mancato (Transumanti, 2025). A dialogare con i due autori saranno
la giornalista Sissi Ruggi e il docente dell’UNIBAS Francesco Marano in un
confronto che ripercorrera atmosfere, memorie e suggestioni legate a una
stagione culturale e sociale particolarmente significativa.
Il ciclo di incontri proseguira con i seguenti appuntamenti: 29 aprile con
Mauro Fiorentino, autore di Tra bufalo e la locomotiva. Storia giovanile di
un professore napoletano (Editoriale Scientifica, 2025), interventi di
Francesco Giusto e Mariavaleria Mininni; 6 maggio con Arcangelo
Popolizio, autore de La fabbrica dei fuochi (Manni Editore, 2025), interventi
di Pasquale Doria e Ferdinando Mirizzi, letture di Lisa Falagario e
intermezzi musicali di Maria Moramarco e Luigi Bolognese.
La rassegna si arricchisce inoltre di due appuntamenti speciali dedicati alla
poesia, coordinati da Maria Antonella D’Agostino e Vito Davoli, in
programma in giorni diversi rispetto al consueto appuntamento del
mercoledì: il 24 aprile sul tema Tra rima e prosa. Una finestra aperta sul
mondo, con Cristiano D’Orazio; il 25 aprile sul tema La parola e il potere
del messaggio, con Bruno Mohorovich e Dante Maffia.
“Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte” sono promossi
dall’Associazione Culturale Matera Poesia 1995, in collaborazione con
Palazzo Viceconte e Lions Club Matera Host, e curati da Maria Antonella
D’Agostino e Michele Saponaro.
La rassegna ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del
Comune di Matera e dell’Università degli Studi della Basilicata, e vede la
partecipazione delle librerie di Matera: Dell’Arco, Di Giulio, Giannatelli,
Mondadori.
Con questo nuovo format, i Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte si
candidano a diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale
materano, capace di coniugare qualita scientifica, divulgazione e
partecipazione.
Siete invitati a partecipare: ingresso libero!
Informazioni / contatti mobile +39 338 819 6347 materapoesia@gmail.com
Matera, 20 aprile 2026
Spera e Loscalzo al mercoledì letterario di Palazzo Viceconte
Due autori e altrettanti lavori degni di attenzione e riflessione con Enzo Spera, autore del libro Rabdomante di parole (Bertoni, 2025) e Donato Antonio Loscalzo, Il rintocco mancato (Transumanti 2025) che non mancheranno di interessare appassionati e curiosi nella serata di mercoledì 22 aprile per gli incontri letterari a Palazzo Viceconte. L’esauriente comunicato stampa invita a rafforzare o ad attivare, per quanti non conoscono il piacere di leggere un libro, il piacere delle buone letture che continuano nelle prossime settimane.