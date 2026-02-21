So’ssoccupet… Lavoro e giustizia. Per Talia Teatro Nan fasc Nidd!

So’ssoccupet… sono disoccupato. E allora disoccupati, precari , generazione Neet dei ‘ciuccioni grandi’ come si dice a Matera che stanno a casa perché stanno comodi o non trovano lavoro, genitori in apprensione che si trovano figli diplomati e laureati con la valigia in mano in cerca di fortuna, anime sensibili alla raccomandazione…o insensibili a dare una mano perché i giovani possano farsi una strada farebbero bene, appena possibile, ad assistere a Matera- al cineteatro Guerrieri- alla commedia ” Nan fasc nidd” (non fa niente). Un lavoro ambientato negli anni Sessanta, quando l’economia stava per fare boom! con o senza la gran Cassa del Mezzogiorno, che il regista Antonio Montemurro ha realizzato ispirandosi al lavoro televisivo in sei puntate del grande Eduardo De Filippo ”Peppino Girella”. E c’era poco da girare…intorno, quando un problema di sopravvivenza come il lavoro non trova soluzioni in famiglia. Ci si guarda intorno, si chidon consigli, aiuti a parenti più fortunati, che hanno lavoro e soldi, ma che si voltano dall’altra parte e ti vien voglia ”di toglierli davanti” magari con arsenico e veleni dallo scaffale del farmacista di famiglia… Cognati? Alla larga, altrimenti si finisce con la carta bollata come ha osservato Antonio ”Monti” Montemurro, citando l’esperienza di un noto penalista materano… E poi vatti a fidare dell’amico fidato (il veterano di Talia Teatro Franco Burgi) che ”davanti ti alliscia e da dietro ti piscia” ( come ripete un vecchio detto della tradizione materana) e finisce con il denunciarti. Da sopra pure… C’è da ridere, ma anche di che commuoversi e di che riflettere come è nei lavori di Antonio Montemurro. E’ il rapporto tra giustizia e legalità, tra ciò che giusto è illegale e ciò che è illegale è ingiusto… ricordando Eustachio ”Chitaridd” Chita(del quale Montemurro è strenuo difensore e antilombrosiano convinto) che ritenne giusto l’avere ”tolto davanti” il sacerdote Giuseppe Caropreso. Non meravigliamoci più tanto se il dubbio sale sul palco di ”Nan fasc nidd…a na vonn ho ffè nett” tra commiserazione e fatalità, accettata du ”matarris”(i materani) di ieri e di oggi…visto che i giovani quando non trovano condizioni, ascolto e opportunità preparano il ”trolley” (un tempo la valigia) per farsi un futuro arricchendo altre economie. Pazienza? Nan fasc nidd. Fino a un certo punto, perché non si può stare a guardare e allora la protesta sale contro tutto e tutti, dentro e fuori la famiglia, come fecero negli Ottanta i protagonisti del complesso musicale materano ” Sasso rock” con la canzone ” Nan è ggist…”. E non è giusto, e dovrebbero finirla, non sostenere quanto ormai dalla Prima Repubblica continua a fare Antonio Montemurro con Talia teatro e la sua scuola, che hanno avvicinato a quella scelta di vita culturale giovani e meno giovani. E Antonio ”Monti” Montemurro ci tiene a ribadire che continua a lavorare in solitudine senza l’apporto di Comune, Provincia e Regione. Ci sono gli sponsor e gli appassionati che pagano il biglietto per gli spettacoli del 28 febbraio e del 1 marzo, con posti esauriti,del 5 quasi…e con un’altra data da fissare in programma.Un lavoro per il dramma lavoro, che a livello istituzionale si continua a trattare con ipocrisia, tra dati statistici da allarme, preallarme ignorando quanto gli effetti della desertificazione dei servizi e dell’emigrazione. ”Adda passà a nuttata?” come ripeteva Eduardo? Chissà. Altrimenti ” Nan fasc nidd…”



Nan fasc nidd. Commedia in tre atti di Antonio Montemurro

Al centro della commedia la famiglia Monti, alle prese col problema del lavoro: il padre Antonio, considerato pigro e nulla facente, sua moglie Nunzia, che sostiene da sola l’economia familiare, suo figlio Nicolino, intelligente e laborioso. Poi gli amici, Ciccillo, sposato con Immacolata, una sarta; la coppia si troverà al centro di situazioni esilaranti, e Raffaele, scapolo, anch’egli protagonista di scene molto comiche; c’è poi il cognato di Antonio, farmacista, don Peppino Fanovio, avaro e miserabile, che intristisce sua moglie Concettina, sorella di Antonio.

Ci sono poi:

Luigi, marito di Bruna, sorella di Nunzia, maresciallo della Finanza, personaggio buono e molto legato alla famiglia;

donna Patrizia, bella donna, proprietaria di un bar, corteggiata instancabilmente da Raffaele, sulle prime piuttosto civetta, ma che alla fine si mostrerà riconoscente e di animo buono;

il maresciallo dei carabinieri che ci appare all’inizio piuttosto formale nell’esplicare le proprie mansioni, ma che poi finisce col comprendere la situazione che ha di fronte;

Chiara, una cliente di Immacolata, coinvolta nelle vicende di queste famiglie, anche lei di animo buono e gentile.

Gli spettatori, avranno modo come è caratteristica degli spettacoli di Talia Teatro, di ridere tanto, ma anche di commuoversi e riflettere.



PERSONAGGI E INTEPRETI

Antonio Monti Antonio Montemurro

Nunzia, sua moglie Giulia Cifarelli

Nicolino,loro figlio Luca Nicoletti

Ciccillo, amico di Antonio Franco Burgi

Raffaele, amico di Antonio Saverio Pietracito

Immacolata, moglie Ciccillo Anna Santarsia

Donna Patrizia, barista Patrizia Andrisani

Brunella, sorella di Nunzia Nicoletta Lionetti

Luigi,marito di Bruna Michele Caserta

Don Peppino Fanovio Marco Amendolagine

Concettina, sua moglie Marto Romano

Il maresciallo Nunzio Papapietro

Donna Chiara,una cliente Domenica Zeverino

SCENOGRAFIA E COSTUMI GRUPPO TEATRO

Musiche ed effetti sonori Michele Abbatino

Progetto grafico Mario Salluce

Assistenza alla regia Nicoletta Lionetti

Organizzazione generale Mina Clemente

Regia Antonio Montemurro

