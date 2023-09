Sono ”Cose Catoliche” per Boccaccio e il premiato Camassa

Se non avete mai sentito parlare del Decameron l’opera del poeta del Quattrocento Giovanni Boccaccio, che ha avuto una trasposizione cinematografica di Pier Paosolini, o non avete fatto studi liceali, e allora il seminario di Certaldo ( Firenze) del 12 e 13 settembre è l’occasione per colmare la lacuna. Anche perchè il professor Lelio Camassa da Matera, docente di italiano e latino presso il Liceo scientifico ”Dante Alighieri” della Città dei Sassi, in quella sede sarà premiato per un lavoro maturato, è il caso di dire, durante gli studi all’Università della Basilicata. Camassa è vincitore per la miglior tesi di dottorato sul tema “Dio, l’oscurità e il talento. Le novelle di “cose catoliche” del Decameron”. Catoliche? Una ”c” in meno per la lingua del tempo ci sta a indicare la parola che è diventata cattolica, cattoliche. Argomento per addetti ai lavori? Forse,ma con un pizzico di buona volontà ci si addentra nelle 218 pagine di un lavoro incentrato sulla lettura delle novelle di ”cose cattoliche” tra aspetti legati alla morale religiosa e, per sintetizzare, comici o goliardici che contrassegnano l’opera di Boccaccio. Non a caso non abbiamo menzionato l’inflazionato e deviante sinonimo ”boccaccesco”. Del resto il lavoro di ricerca di Lelio Camassa è ”profondo” e mette in risalto un Boccaccio sensibile ai temi teologici e ai costumi del tempo. Un insegnamento anche per l’Italia di oggi, con una crisi di valori diffusi, con pochi approfondimenti che potranno venire fuori in quel di Certaldo, che segnò l’alfa e l’omega di un poeta e scrittore di rilievo che merita di essere riscoperto come accaduto con Dante e Petrarca.



COMUNICATO STAMPA

Giornate di studi a Casa Boccaccio

Il 12 e 13 settembre in programma il Seminario internazionale e la premiazione dei vincitori

per la migliore tesi di dottorato e laurea magistrale

Certaldo 31.08.23. Giovani e di talento i vincitori del bando per la migliore tesi di dottorato e la migliore tesi di laurea magistrale che saranno premiati a Casa Boccaccio in Certaldo Alta (Firenze).

Lelio Camassa, 35 anni, dottore di ricerca e docente di ruolo di italiano e latino presso il Liceo scientifico ‘Dante Alighieri’ di Matera, è il vincitore per la miglior tesi di dottorato dal titolo “Dio, l’oscurità e il talento. Le novelle di “cose catoliche” del Decameron”. Nato a Bari, si è laureato all’Università della Basilicata ed è già autore di alcuni importanti saggi pubblicati in riviste scientifiche.

Per la migliore tesi di laurea magistrale il premiato è Davide Rubinetti, 25 anni, che ha conseguito la laurea magistrale in Italianistica presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre quest’anno con la tesi dal titolo “Cinque ballate del ‘Decameron’: nuovo testo critico e commento”. Nato a Roma, vorrebbe proseguire la sua attività di ricerca su Boccaccio con un dottorato.

La cerimonia di premiazione è prevista durante le Giornate di studi a Casa Boccaccio, organizzate e promosse dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio con la partecipazione del Comune di Certaldo, in programma il 12 e 13 settembre, che intendono offrire un dialogo e un confronto scientifico sulla figura e le opere di Giovanni Boccaccio e sulla loro ricezione e fortuna nel tempo.



Le due Giornate si traducono in un Seminario internazionale dal titolo “Intorno a Boccaccio/Boccaccio e dintorni”, giunto alla decima edizione, al termine del quale, mercoledì 13 settembre alle 12.15, si svolgeranno le premiazioni.

“Le Giornate di studi sono una delle attività principali dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio”, dichiara la presidente dell’Ente prof.ssa Giovanna Frosini. “Il Seminario internazionale, così come la Scuola estiva, hanno l’obiettivo non solo di promuovere l’attività di ricerca ma di far interagire giovani ricercatori con studiosi affermati, affinché possano acquisire autonomia scientifica. Quest’anno i partecipanti al Seminario sono nove, e provengono da varie università italiane e straniere, due dall’Università di Oxford e uno dall’Università americana di Notre Dame, contribuendo a uno scambio di reciproche informazioni e conoscenze di livello internazionale”.



Gli atti del Seminario saranno pubblicati da Pacini Editore di Pisa grazie al lavoro del Consiglio scientifico dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, che sorveglia e seleziona le candidature che ogni anno giungono per le Giornate di studi. Anche queste pubblicazioni rientreranno nei progetti di ricerca che l’Ente sta portando avanti nell’ambito del percorso per celebrare, nel 2025, i 650 anni dalla morte del grande autore del Trecento.

“In questo contesto di discussione scientifica abbiamo voluto inserire la consegna dei Premi per le Tesi”, prosegue la presidente, “perché questi Premi nascono dalla volontà di riconoscere il lavoro svolto durante il percorso di studi, e le nostre Giornate hanno proprio la finalità di sostenere prospettive di apprendimento nuove rivolte a giovani studiosi, dottori di ricerca e ricercatori, entro i 35 anni di età”.

Le Giornate di studi, con il Seminario e le premiazioni, sono organizzate e promosse dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio con la partecipazione del Comune di Certaldo. Il premio per la miglior tesi di laurea vede la collaborazione dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio.