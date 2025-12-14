Solstizio d’inverno con Occse al ”teatro” Torre di Mare di Metaponto

Provocazione? Anche. Ma aprire al teatro, alla vigilia di Natale, al castello di mare di Metaponto (Matera) con l’evento denominato ” Solstizio d’inverno” è la conferma che l’Associazione Occse della Magna Grecia guarda lontano. E l’inaugurazione del cineteatro Micron di Pitagora-Metaponto ne è la conferma. Naturalmente argomento, testi, recitazione, scenografia non possono che essere in tema con la storia dei luoghi. Il presidente del sodalizio Pino Barberino ha fatto le cose per bene, con un programma che non mancherà di richiamare gli appassionati. Posti limitati, visti gli spazi. Ma non è esclusa una replica, magari per salutare o ingraziarsi l’anno nuovo…



COMUNICATO STAMPA

Il CineTeatro MICRON di Pitagora inaugura le sue attività con l’evento “Solstizio d’Inverno. Mito e misteri in Magna Grecia”

21 dicembre – Castello di Torremare di Metaponto, ore 18:00

L’Associazione OCCSE della Magna Grecia annuncia l’inaugurazione ufficiale del CineTeatro MICRON di Pitagora – Metaponto, un nuovo spazio culturale dedicato alla valorizzazione della storia, dell’arte e delle tradizioni del territorio.

L’apertura sarà celebrata con un evento di grande rilievo intitolato “Solstizio d’Inverno. Mito e misteri in Magna Grecia”, in programma il 21 dicembre alle ore 18:00 presso il suggestivo Castello di Torremare di Metaponto.

Anna Rita Del Piano protagonista della serata inaugurale

Ospite d’eccezione sarà l’attrice e regista Anna Rita Del Piano, figura di spicco del panorama teatrale e cinematografico italiano che per l’occasione incarnerà il ruolo di Hera.

L’artista si esibirà in un reading letterario esclusivo tratto dall’opera inedita “La Spiga d’Argento”, ispirata a un fatto realmente accaduto. Una performance intensa e ricca di pathos, capace di unire memoria, mito e narrazione contemporanea.



La conduzione e le rievocazioni

A guidare il pubblico sarà Silvana Laviola, che accompagnerà gli ospiti tra racconti, simboli e suggestioni legate alla Magna Grecia.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione delle Naiadi di Metapontion, gruppo rievocativo che darà vita al rito dell’accensione della fiamma, simbolo di unità, rinascita e continuità culturale.

Ingresso gratuito con prenotazione consigliata

L’evento è a ingresso libero, ma data la disponibilità limitata dei posti è fortemente consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni:

📞 333 927 3271

📧 occse.magnagrecia@gmail.com

Un momento conviviale per celebrare il territorio

Al termine della manifestazione, gli ospiti saranno invitati a partecipare a un momento enogastronomico dedicato ai sapori e alle eccellenze locali, in linea con la missione di OCCSE di valorizzare in modo integrato cultura, territori e comunità.



Ringraziamenti

L’Associazione OCCSE della Magna Grecia esprime sincera gratitudine a tutte le istituzioni e realtà che, con il loro sostegno e la loro vicinanza, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e alla nascita del CineTeatro MICRON:

• Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata – dr. Marcello Pittella

• Presidente della Provincia di Matera – dr- Francesco Mancini

• Società Agricola della famiglia Avv. Claudio Di Giovanni

• Dott.ssa Cristina Gessi – Commercialista

• Rocco Franciosa – Presidente EPLI Basilicata

• Daniele Calvello – Presidente Associazione Metapontum

• Ing. Antonello De Santis – Presidente Società Deagest

A tutti loro va il nostro riconoscimento per l’impegno e l’attenzione dedicata allo sviluppo culturale e sociale del territorio.

OCCSE – coltiviamo storia, raccogliamo futuro

Per ulteriori informazioni:

Associazione OCCSE della Magna Grecia

occse.magnagrecia@gmail.com

Il Presidente

Dr. Giuseppe Barberino