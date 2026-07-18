Sogni, sorellanza, riscatto delle donne salentine negli ”Anni in bianco e nero” di Francesca Giannone. Merita una fiction!

Sono passati 60 anni, ma una parte di quelle verità messe a nudo dalla caparbia volontà della scrittrice salentina Francesca Giannone, sono ancora da tirar fuori nel quotidiano della cronaca del Belpaese, da Nord a Sud. Una ricerca di verità che richiede coraggio, determinazione per farle emergere e avviare tante donne sulla strada dell’emancipazione che va di pari passo con quella dell’indipendenza economica. Senza di quella ci saranno sempre padri padroni come mesciu Pantaleo, messo comunale, democristiano sfegatato,a difesa di Dio, Patria e famiglia, anticomunista viscerale, che alla moglie mescia Lina, conduttrice di una sartoria insieme alle figlie Maria e Giovanna, dagli amori tormentati, Ada relegata dal padre in manicomio- come si faceva allora e con le devastanti cure con scariche di elettrochoc- perché malata per l’amore con un’altra donna. E la piccola ”Mimì”, diminutivo di Domenica, che già prima delle ”amministrazioni” (le mestruazioni) sognava un futuro da regista. E magari con il giovane Vincenzo, amore di gioventù,di una classe sociale superiore. Anche lui alle prese con una situazione famigliare difficile,con una madre-padrona che non gli consentì di fare la scelta giusta…Scelte che fece ”Mimi” con le sue adorate cineprese superotto, la voglia di riprendere tutto quello che le si parava davanti: scene di famiglia, lotte studentesche fino a montare un filmato che le procurò successo all’Università, alla scuola di cinematografia di Roma. Nel solco di un progetto accarezzato sin da bambina quando riusciva a vedere furtivamente al cinema Apollo- e grazie all’uomo della cabina, Cosimino- i film di Federico Fellini e altri che andavano sui grandi schermi. Non vi racconteremo le intense e sofferte pagine vissute dalle donne salentine. Chissà. Forse di Lizzanello, paese natio di Francesca, come mio padre Agostino che abitava in via Paladini 44 con i genitori Francesco e Anna e i fratelli Cosimo, Pantaleo, Teresa e Lucia. Vi invitiamo a leggere il libro, che apre a tante pagine di vita salentina, fino a Lecce, con la lotta delle ”tabacchine” di tante donne come la zia Emilia, Sara, che animarono con Mimì e altre donne il circolo ”Cassandra”, luogo di ascolto, confronto e di lotta. E poi i tanti nomi dell’ipocrisia del ‘taglio e cucito’, di donne tutte casa, chiesa e pettegolezzo come la altolocata signora Quarta,messa in riga ma vendicativa…O di quelle che, per motivi diversi, come la signora Mazzeo che faceva la vita, ma sapeva stare al suo posto. Donne di paese e donne di città, come Doriana Guarini coniugata Rizzo, della Lecce bene, che furono la fortuna dell’atelier aperto dalla sorelle Elia.



Donne, ogni con la sua storia, e con tanta voglia di riscatto- in forme e contesti diversi-che riuscirono ad andare avanti, conquistando autonomia. A prezzo di sofferenze e sacrifici, nonostante le promesse, le ipocrisie e le sconfitte morali( comprese troppo tardi) di uomini ciechi (fatta eccezione per Michele, marito di Maria, che accettò tutto quanto gli riservò la Provvidenza) davanti a donne, che avevano aspirazioni, sogni da realizzare. E’ il caso del musicista Giulio bello come Alain Delon, del rivoluzionario Luigi, dell’indeciso Vincenzo e di mesciu Pantaleo, padre delle sorelle Elia, punito dalle ”grandi mani di Dio”-per il male fatto a sua moglie e alla figlie- da una grave malattia invalidante, che gli tolse mobilità e parola. E da tanto male spunta il colpo d’ala di un angelo, anzi di una Angela, una piccola donna venuta alla luce con tanta determinazione, come le tante protagoniste del romanzo che hanno cercato e dato Amore. Finita? Abbiamo letto recensioni e interviste della brava scrittrice salentina e riteniamo che dopo tre romanzi di successo (la Portalettere, Domani domani e Gli anni in bianco e nero) sia giunto il momento perché tanto lavoro sia premiato da altre fiction (è in corso quella di Rai Fiction per la Portalettere in uscita nel 2027) e magari con l’attrice brindisina Vanessa Scalera, nota per la bella stagione di ”Imma Tataranni”. Lo merita. Produttori, registi, anche salentini, fatevi avanti.E lo diciamo anche in dialetto salentino: Menaaa… spittate la grazia te Santu Ronzu?



LA RECENSIONE

Libro Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone

Trama libro

Salento, anni Sessanta. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo sembra non passare mai, scandito dal ritmo dell’ago e del filo, e dai divieti di un padre che detta i confini entro cui le figlie devono muoversi, convinto che il mondo, soprattutto per una donna, abbia limiti precisi da rispettare. Come vuole l’Italia di quegli anni. Ma crescere significa anche iniziare a desiderare qualcosa che va oltre. Tra le pareti della sartoria di famiglia prendono forma desideri diversi: Giovanna insegue la musica ribelle, Ada si rifugia nei romanzi di Jane Austen, Maria ambisce a costruire il proprio destino. E poi c’è Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del Cinema Apollo, guardando i film di Fellini e Visconti, capisce che la realtà può essere descritta diversamente. Perché raccontare diventa un modo per esistere, per opporsi al silenzio e dare forma a ciò che troppo spesso resta nascosto. Mentre fuori l’Italia si infiamma, tra lotte operaie e occupazioni studentesche, dentro casa si combatte una battaglia più intima e difficile: il diritto di chiamare le cose con il loro nome, di desiderare senza vergogna, di lavorare e scegliere e vivere. E Mimì filma tutto: piccoli frammenti di vita, i gesti appena accennati, gli sguardi che dicono ciò che le parole non riescono a dire. Nessuno le ha chiesto di farlo. Ma lo fa lo stesso, perché osservare e documentare può cambiare la sua vita e quella degli altri. “Gli anni in bianco e nero” è una storia di donne, desideri e libertà che ricorda come ogni cambiamento inizi dal coraggio di guardare oltre e immaginare la propria vita a colori.