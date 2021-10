Si comincia il 17 ottobre con ‘’Classica for drummies’’ messa in scena dalla Micro Band, con Luca Domenicali e Danilio Maggio, con un repertorio tra il serio e il faceto di musica classica per scriteriati , e si va avanti fino a marzo 2022, con Alessandro Preziosi, Alessio Boni e altro per il ‘’ Rinascimento’’ del Teatro Mercadante di Altamura. E’ il ‘’ Su il sipario !’’ dopo un anno e mezzo di stop, causa restrizioni della pandemia, per la programmazione del Teatro Mercadante di Altamura, fulcro della vita culturale e sociale di quel popoloso centro della Murgia. La nuova stagione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, moderata dal collega Onofrio Bruno- dall’amministratore unico della società di gestione Teatro Mercadante srl, Vito Barozzi, dai direttori artistici delle rassegne, dal direttore amministrativo Filippo Angelastri e dalla musicologa Fiorella Sassanelli (docente del Conservatorio di Matera) con cui sono previste future collaborazioni.

La Stagione, dal simbolico titolo “Rinascimento”, è suddivisa in quattro rassegne: “October Jazz” a cura di Antonio Dambrosio; “Comicittà” e “Mettiamoci in prosa” a cura di Silvano Picerno; “Metamorphosis” (Passato, presente e visioni) a cura di Vincenzo Cipriani. La maggior parte del programma si concentra nel periodo ottobre-novembre-dicembre mentre la seconda parte della stagione sarà pianificata tenendo conto di eventuali modifiche alle regole sulla capienza, sul green pass e sui protocolli sanitari. La rassegna musicale, invece, si conclude a marzo.

Tanti nomi noti in cartellone. Mentre alcune date sono dei recuperi di spettacoli che sono stati annullati nella stagione 2019-2020. La stagione 2021-2022 è patrocinata e sostenuta dal Ministero della cultura e dalla Regione Puglia.

Partita la campagna abbonamenti. E’ consigliata la prenotazione per l’appuntamento al botteghino (080.3101222, anche whatsapp). Per approfondimenti vi invitiamo a consultare il sito web o le pagine social del teatro Mercadante.