Epifania all’insegna dell’arte e dell’impegno al Castello di Bernalda, con la presenza del marciatore ed ex ingegnere edile Thair Abud che ha percorso 18.000 chilometri a sostegno dei bambini ammalati di cancro e dell’artista e avvocato Giuseppe Siniscalchi che con il progetto culturale di ” Fronteversismo” avrà modo di approfondire l’originale e poliedrica iniziativa nel corso di un convegno tematico, in programma alle 19.00 nella sala convegni del maniero. Sono previsti gli interventi del sindaco Domenico Raffaele Tataranno, dell’assessore alla cultura Rocchelia Scarcella e dello storico dell’arte Margherita Cosentino. A moderare i lavori l’avvocato e artista Pietro Ditaranto. L’appuntamento di Bernalda segue alla mostra ” Fronteversismo” (visitata dallo stesso ABu Thair) che Siniscalchi ha tenuto nel dicembre scorso a Matera a Palazzo Lanfranchi . Un itinerario, originale e stimolante, ricco di spunti e di sinergie tra pittura, filosofia, meditazione, fede in grado di aprire a nuovi orizzonti espressivi. Del resto Bernalda e Metaponto, come è nella storia dei luoghi, hanno saputo cogliere e recepire quanto arte, natura e saperi diversi hanno offerto a quanti hanno avuto capacità di ascoltare e rappresentare. Uomini di ieri, viene subito in mente l’eclettico Pitagora, e uomini e donne di ogginoti, come Salvatore Sebaste, e meno noti (per ora) ma che hanno stoffa per avere successo . Come in tanti hanno avuto modo di apprezzare con la collettiva contemporanea di Natale , al castello, con Pietro Ditaranto ,Gaetano Carriero, Francesco Malvasi, Francesco Viggiani, Giuseppe Di Santo, Riccardo Puntillo, Marketa Senkyrik e il ” Cacciatore di Fiabe” a cura di Anna Elena Viggiano.

LA BIOGRAFIA di SINISCALCHI

Giuseppe Siniscalchi, avvocato artista, vive e ha studio a Milano. Sposato, con un figlio, ha due grandi amori: la pittura e il diritto. Dipinge sin da bambino per irrefrenabile passione tenuta celata fino all’esordio nel 2013. Laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi su “Il diritto di proprietà del concedente nella locazione finanziaria”, ha avuto per relatore il prof. avv. Piero Schlesinger, presso il cui studio in Milano ha svolto l’attività di pratica forense e collaborazione per circa cinque anni. Successivamente ha collaborato per molti anni con lo studio legale Maris di Milano. Esercita la professione di avvocato dal 1989 ed è Cassazionista dal 2001. E’ attivo anche sul fronte della ricerca.