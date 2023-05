Sinfonia meridiana al Mercadante celebra Tommaso Fiore

Un lavoro musicale e un tema “Popolo di formiche’’ che sintetizza passione politica e culturale di Tommaso Fiore verso un territorio, la Murgia, il Mezzogiorno segnato dalla vita e dall’attenzione verso la gente, i lavoratori e le potenzialità di riscatto dei territori. Il Comitato Fiore 50, che si sta occupando delle celebrazione in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa e di concerto con il comune di Altamura “Città d’arte’’ ha programmato pe domenica 4 giugno, con inizio alle 20.30, presso il Teatro Mercadante l’esecuzione – in prima assoluta- della sinfonia meridiana “Popolo di formiche’’ tratta dagli ‘’Scritti di Fiore’’ del maestro Damiano D’Ambrosio. Una serata che vedrà l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari e del coro polifonico ‘’ Saverio Mercadante’’ . Il concerto sarà presentato dal musicologo Dinko Fabris.



POPOLO DI FORMICHE

SINFONIA MERIDIANA

Il prossimo 4 giugno 2023, cinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Fiore – grazie alla disponibilità dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari e del Direttore artistico Vito Clemente – si terrà nello storico Teatro di Altamura intitolato al grande musicista Saverio Mercadante, alle ore 20.30, il concerto Popolo di formiche. Sinfonia meridiana, in prima esecuzione assoluta, con musiche del raffinato e prolifico compositore di origini lucane, il M° Damiano D’Ambrosio. Il concerto sarà presentato dal musicologo di livello internazionale Dinko Fabris (primo Presidente italiano della Società Internazionale di Musicologia).



Il concerto – che fa parte del vasto programma (che si allega) delle iniziative che si svolgeranno per tutto il corso del 2023, promosse e organizzate dal Comune di Altamura-Comitato Tecnico Scientifico e dal Comitato Fiore 50, è senza dubbio la manifestazione più rilevante sia per la coincidenza della data dell’anniversario, sia per i soggetti impegnati e l’insieme degli elementi che la compongono: la musica del M° Damiano D’Ambrosio; i testi tratti dagli scritti di Fiore (in particolare il brano Giù il tiranno, che si rifà all’Inno della Libertà, i cui versi furono scritti da Fiore nel febbraio del 1942, ed eseguito durante i lavori del 1° Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, tenutosi a Bari nel gennai del 1944); l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari con il Direttore Silvia Massarelli, musicista di chiara fama; il Coro polifonico “Saverio Mercadante” di Altamura diretto dal maestro Alfredo Luigi Cornacchia; la voce del cantante-attore Maurizio Pellegrini; la partecipazione di Dinko Fabris.

PROGRAMMA

Questa è la Murgia più aspra e sassosa

Melologo su testi di Tommaso Fiore

(per voce recitante e orchestra)

Rupestria

Latentia – Canzone murgiana – Ramarri – Ballo del vicinato

(per orchestra)

Ludus imperialis

Intrada imperiale – Saltarello Oktàgonos – De Arte venandi

(per orchestra)

Giù il tiranno!

“Inno della Libertà” su testo di Tommaso Fiore

(per coro e orchestra)

NOTIZIE BIOGRAFICHE

Il M° Damiano D’Ambrosio è un compositore lucano, nato a Montescaglioso (MT). Vive a Roma dopo aver insegnato Composizione in diversi Conservatori di Musica, tra cui il “Rossi-ni” di Pesaro e il “Cherubini” di Firenze. Ha studiato con Raffaele Gervasio ed è autore di numerose partiture orchestrali, cameristiche e corali. Ha lavorato anche per il teatro (musiche di scena per Yerma di Garcia Lorca). Sue composizioni sono state eseguite in varie città italiane ed estere, come Salisburgo, Berlino, Amburgo, Praga, Pilsen, Londra, Atene, New York, At-lanta, San Francisco, Los Angeles. Con le sue musiche sono stati prodotti ben 13 CD, molti dei quali corredati di booklet con testi di presentazione e giuda all’ascolto a cura del musico-logo Dinko Fabris.

Il Direttore Silvia Massarelli è la prima donna direttore d’orchestra a vincere il “Grand Prix de direction d’orchestre” al Concorso Internazionale di Besançon (Presidente della giuria Manuel Rosenthal). Premio della critica al Concorso Prokofiev di San Pietroburgo e unica vincitrice del Concorso Robert Blot di Parigi, Silvia Massarelli ha studiato al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma pianoforte composizione e direzione d’Orchestra per poi trasferirsi a Parigi dove si è laureata con il massimo dei voti all’unanimità della giuria al Conservatoire National Supérieur de Musique.

Il Coro polifonico “Saverio Mercadante” è stato costituito nel 1990 per volontà del Sacer-dote Prof. Giovanni Dileone, direttore di coro (allievo, tra gli altri, di Lorenzo Perosi, presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma). Il Coro ha cominciato a fare apprendimento del canto gregoriano e successivamente è passato al repertorio operistico ed a quello sacro, fino ad accostarsi ad autori più moderni. Particolare anche l’interazione con varie formazioni vocali e strumentali. Una particolare attenzione è dedica alla musica di Saverio Mercadante. La corale, costituita da 27 unità, è così composta: Maria Cardano. Emma Porfido, Antonella Gigantelli, Grazia Clemente, Maria Caputo, Annunziata Loporcaro, Annunziata Giordano, Angela Popo-lizio, Vita Crapuzzi, Caterina Lauriero, Cecilia Guerrieri, Biagia Forte,Teodora Perrone, Ar-cangela Gigantelli, Liliana Rossano,Vincenzo Alberto Bruno, Domenico Loporcaro, Francesco Cappiello, Raffaele Popolizio,Nicola Giordano, Silvio Ragone, Gaetano Grimaldi, Angelo Demarinis, Vincenzo Ventrelli,Antonio Dilillo, Giuseppe Perrucci, Donato Denora.



Alfredo Luigi Cornacchia si è diplomato brillantemente in Pianoforte, Direzione d’Orchestra Organo, Composizione, Strumentazione per Banda, Musica Corale e Direzione di Coro, conseguendo anche Diplome de Concert in Organo (Conservatorio Superiore di Ginevra). Dopo l’iniziale carriera pianistica e cameristica si è dedicato alla direzione di coro e d’orchestra, e alla composizione: intensa anche la sua collaborazione come maestro di coro e accompagnatore per importanti produzioni (Aida, Cavalleria rusticana per il “Mythos Opera festival”, Traviata, Rigoletto, Pagliacci per il “Festival Leoncavallo”; Madama Butterfly, nelle stagioni del Teatro Politeama di Catanzaro; Orfeo e Euridice, per la direzione di Bruno Aprea e l’Orchestra Metropolitana di Bari). Come direttore d’orchestra, ha collaborato con l’Orchestra ICO della Provincia di Bari, l’Orchestra Lucana, l’Orchestra della Magna Grecia, l’Aura Sonum Philharmonia Orchestra, l’Orchestra Filarmonica della Calabria, l’Ensemble Nuova Cameristica di Milano, l’Orchestra di fiati del Conservatorio di Vigo (Spagna) la South Symphonic Band, Milan Symphony Orchestra. Molte sue composizioni sono state premiate in vari concorsi, tra cui nel 2020 la sua Sonata n. 2 per Pianoforte ha ricevuto una menzione speciale al concorso di composizione WPTA Argentina, mentre il suo pezzo per archi Walking in the graveyard è stato scelto nella selezione effettuata dall’Orchestra di Limera (Brasile).



Maurizio Pellegrini, attore, cantante, regista si è diplomato presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 2009. Si forma con numerosi insegnanti fra cui Nikolaj Karpov (GITIS – Mosca), Peter Clough (Guildhall School – Londra), Riccardo Pradella, Massimo Loreto, Massimiliano Cividati, Bruno Fornasari, Karina Arutyunyan, Osvaldo Salvi, Sergio Maifredi, Romeo Liccardo, Franco Sangermano. Studia Tecnica della voce parlata con Ambra D’Amico e Renato Gatto. Intraprende gli studi di canto lirico con il soprano Liliana Oliveri diplomandosi successivamente presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

il musicologo dinko fabbris

