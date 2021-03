Volontà, intonazione e accordi ci sono per suonare un famoso brano della canzone napoletana in dialetto materano e per fare qualcosa di buono, non appena possibile, in sicurezza ma all’aperto come è giusto che sia quando si parla di musica, che deve stimolare i cinque sensi. Altro che jam session webinar senza nè amore e nè sapore.

Eustachio Nicoletti, segretario territoriale della Camera del lavoro suona la chitarra (https://www.facebook.com/eustachio.nicoletti.3), tra una marcia e una vertenza e un tavolo di confronto, e si diverte a ri-arrangiare brani della moderna tradizione napoletana come ” Cumm’è” di Enzo Gragnaniello che in materano diventa Cu mmaij”.

Il risultato è gradevole e quel ”resta con me ” nella quiete quaresimale materana, sovrapposta a quella della lunga quarantena da confinamento domiciliare (usiamo l’italiano che rende efficace quanto stiamo vivendo) da epidemia da virus a corona. Eustachio vorrebbe ‘contagiare’ anche altri sulla passione del dialetto, riportandolo nella solco della tradizione, della memoria e dell’identità della cultura dei rioni Sassi (si scrive in maiuscolo), allargando confronto, partecipazione anche a poesia, letteratura. Quando e come si vedrà.

” Questa passione per il dialetto – dice Eustachio. E devo tanto a un caro amico come Michele Di Lecce, che aveva Matera nel cuore. Al netto delle mie capacità canore e musicali è una provocazione per provare ad approcciarsi diversamente alla lingua dialettale materana, che solitamente viene poco considerata dagli ambienti della Cultura con la ‘C’ maiuscola”.

Provocazione riuscita con una eredità raccolta, finita sulle corde di una chitarra. Qualcuno, tempo e volontà permettendo, potrebbe seguirlo. E guardandoci in giro artisti e musicisti che potrebbero impegnarsi ce ne sono. Nella Cgil c’è Dino che suona la batteria. E poi gli amici di tante battaglie come l’ex segretario Angelo che suona e canta, Pasquale che si diletta a suonare la chitarra, a incidere e a narrare di storie materane, Pier Damiani che su una chat lo ha invitato a cantare e a costituire un gruppo. Del resto si avvicina il 1 maggio.. E’ un’idea. Matera riparte dall’anima dei rioni Sassi. Attacca Stacchio con ‘Cu mmaij” e con chi vuol bene a Matera.