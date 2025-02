Simboli e geometrie… Matera a Napoli con Franco Di Pede

E lo fa a spazi aperti, spalancando ”Porte e finestre” con un percorso artistico fatto di segni, punti, colori con una sequenza logica che riserva sorprese per quanti oltre a saper far di conto sanno cogliere l’essenza dell’ambiente, della cultura e dell’anima degli uomini. Dalla Magna Grecia di Pitagora a Matera, dalla Basilicata all’antica Partenope alla moderna Napoli dai mille colori, come ha cantato Pino Daniele . Vernice sabato 15 febbraio a Lineadarte officina creativa e per i visitatori sarà una piacevole sorpresa. A cominciare dal titolo della mostra e dalle opere esposte.



Matera: l’astrazione geometrica di un paesaggio culturale.

Porte e finestre

Inaugura sabato 15 febbraio 2025 alle ore 18.30 presso Lineadarte Officina Creativa, isola creativa laboratorio delle libere arti, via San Paolo, 31 Napoli, la mostra personale di Franco di Pede, dal titolo “Matera: l’astrazione geometrica di un paesaggio culturale” a cura di Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma.

Questa esposizione invita il pubblico a scoprire il profondo universo personale di

Di Pede, un viaggio creativo che risale alle origini della sua ispirazione.

Indissolubilmente legato a Matera, la città dei Sassi, Di Pede trae dalla sua terra la sostanza delle proprie riflessioni e meditazioni. Le sue opere mettono in atto un fare esigente, schietto e ascetico, che esplora il segreto profondo della materia.

L’arte di Franco Di Pede si distingue per un linguaggio di sintesi. Egli utilizza tecniche operative che si collegano agli elementi essenziali della naturalezza, preferendo l’implicito all’esplicito, l’economia del segno alla profusione di dettagli. Di Pede è un maestro nel creare emozione attraverso l’eliminazione sapiente della superfluità, permettendo una lettura poetica della materia e del lavoro umano.

La mostra non solo presenta il suo lavoro, ma invita anche a riflettere sul significato profondo delle geometrie e dei simboli, con l’intento di interrogare e stimolare il pensiero.

Vi aspettiamo per questo evento unico che celebra la bellezza dell’arte e del nostro patrimonio culturale.



Franco Di Pede è nato nel 1937 a Matera dove vive e svolge la sua attività artistica. Nel 1956 si è diplomato al Liceo artistico di Napoli.Image

Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti e la facoltà di Architettura della stessa città. Dal 1957 al 1981 è stato ordinario di Educazione Artistica nelle scuole medie del materano. Nel 1964 ha aperto la galleria Studio poi Arti Visive. I suoi interessi si distribuiscono in più campi: architettura, pittura, scultura, fotografia, arredamento, design e storia locale. Inoltre collabora a quotidiani e riviste specializzate.

Come animatore culturale ha promosso l’attenzione al tema del recupero e della conservazione dei Sassi, organizzando workshop e tenendo più di cinquecento mostre personali e collettive in Italia e all’estero per stimolare l’interesse internazionale verso il singolare habitat materano. Attualmente è impegnato nella promozione di stage formativi sulla lavorazione artistica del tufo con il coinvolgimento delle principali Accademie di Belle Arti italiane. I suoi lavori sono presenti in molti musei e collezioni private in Italia e all’estero. Si tratta di opere realizzate, quasi sempre, con materiali poveri (tufo, ferro, vetro, legno) e conservate presso Enti Pubblici e Istituzioni culturali locali e nazionali.

Dell’artista si sono interessati D. Cara, G. Di Genova, R. Margonari, S. Orienti, F. Solmi, F. Sossi, E. Spera, B. D’Amore, I. Cavallari, G. Beringheli, G. Turroni, M. Novi, M. N. Varga, P. Marino, L. Magagnato, A. D’Elia, F. Menna, G. Dorfles, I. Mussa, L. Lambertini, S. Fizzarotti, G. Caserta, P. Restany, C. Strano, M. Apa, P. Berthier, A. Rubini, T. Paloscia, U. Piscopo, M. Cuozzo, C. Strinati, F. Cardini, C. Franza



Franco Di Pede. Matera

L’astrazione geometrica e identità culturale – Porte e finestre

Quando: 15/02/2025 – 01/03/2025

Luogo: Napoli, Lineadarte Officina Creativa

Regione: Campania

Arte contemporaneaMostre a NapoliNapoli

Franco Di Pede. Matera | L’astrazione geometrica e identità culturale – Porte e finestre

Mostra: Franco Di Pede. Matera

L’astrazione geometrica e identità culturale – Porte e finestre

Napoli – Lineadarte Officina Creativa

Apertura: 15/02/2025

Conclusione: 01/03/2025

Organizzazione: Lineadarte Officina Creativa

Curatore: Giovanna Donnarumma, Gennaro Ippolito

Indirizzo: Via S.Paolo ai tribunali, 31 – Napoli

Inaugurazione: sabato 15 febbraio ore 18.30

Orari: lunedì | mercoledì e venerdì 17.00 -19:30 (possono variare, verificare sempre via telefono)

Per info: Telefono: 3275849181 / 3342839785 Email: lineadarte@gmail.com

Sito web per approfondire: https://www.lineadarte-officinacreativa.org