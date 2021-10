Si comincia domani, 28 giugno, al Teatro Mercadante di Altamura ( Bari) con un concerto del pianista Mirko Signorile che tirerà fuori riflessioni, atmosfere jazz e voglia di tornare a esibirsi, tenuti da parte durante l’anno da confinamento domiciliare, causato dalla pandemia a covid 19. E si continua domenica 31 ottobre con un appuntamento fuori programma dedicato ai Queen e alla musica da cinema di Ennio Morricone. Due grandi nomi della musica moderna senza tempo. Da non perdere



Teatro Mercadante di Altamura presenta spettacolo sinfonico sui Queen e su Morricone

Sono due gli appuntamenti di questa settimana del Teatro Mercadante di Altamura, per la Stagione 2021-2022 “Rinascimento”. Info e prenotazioni: 0803101222 (solo WhatsApp) – Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) – Biglietti in vendita online su Vivaticket.

Rassegna October Jazz

Giovedì 28 ore 21,00, ultimo appuntamento della rassegna

Mirko Signorile in “A PART OF ME” Piano solo.

L’esperienza vissuta in questi ultimi anni con il lockdown ha ispirato il pianista Mirko Signorile a comporre nuovi brani intrisi di poesia, lirismo e spiritualità. “A part of me” è un concerto sognante che sospende il tempo per far spazio ad una narrativa musicale sobria, dove il necessario diventa il focus e il climax dell’intera performance.

Atmosfere di new classicismo e jazz pervadono i tasti bianchi e neri ed incontrano i suoni elettronici del synth che fa da tappeto e collante delle diverse storie musicali. Un concerto da vivere tutto d’un fiato, magico e cinematografico.



Stagione del Teatro Mercadante “Rinascimento” (fuori abbonamento)

Domenica 31 Ottobre 2021 alle ore 17,30 e alle ore 21,00

Aura Sonum Philharmonia Orchestra in “QUEEN & MOVIE” – Concerto sinfonico con le musiche dei Queen e di Ennio Morricone, direttore Alfredo Luigi Cornacchia. Con la partecipazione del Rhapsody Chorus.

Produzione Teatro Mercadante di Altamura.

PROGRAMMA

Ennio Morricone:

Gabriel’s oboe – Il buono, il brutto e il cattivo – C’era una volta in America – C’era una volta il west – Medley (Giù la testa – Le vent, le cri – Playing love) – Nuovo cinema Paradiso – L’estasi dell’oro;

The Queen: Somebody to Love – The show must go on – Bohemian Rhapsody – Who wants to live forever – We are the champions – Medley (I want to break free – Play The Game – Love Of My Life).

Il concerto “Queen & movie” racchiude due eccellenze della musica, all’apparenza distanti: The Queen e Ennio Morricone. Noi crediamo che la musica, se ha una base di eccellenza può essere coniugata e derubricata senza criticità, come il “Pavarotti & Friends” ha dimostrato ampiamente. Gli arrangiamenti orchestrali, realizzati dal maestro Giuseppe Manfredi, di alcuni fra i più noti capolavori dei Queen e di Morricone trasmetteranno emozioni tangibili, come solo la magia degli strumenti dal vivo sanno dare. Questo concerto è dedicato agli appassionati della musica di tutti i tempi, include ventotto orchestrali e una rock band che “dialogheranno” tra loro facendo rivivere dei brani entrati nella storia della musica di tutti i tempi.

Seguici sui social: #teatromercadantealtamura #rinascimento #weareinpuglia

Sul web: www.teatromercadante.com